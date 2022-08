Al via il concorso Mieli Città di Pantianicco

In attesa della 51esima edizione della Mostra regionale della Mela di Pantianicco, si scaldano i motori e si accendono i fuochi anche per il 32esimo Concorso regionale mieli città di Pantianicco. Dal 22 agosto e fino al 2 settembre sarà, infatti, possibile consegnare i campioni di miele per partecipare al concorso rivolto agli apicoltori iscritti e non ai Consorzi regionali, indetto dalla Pro Loco di Pantianicco, in collaborazione con l’Arpa del Friuli Venezia Giulia e il Consorzio Apicoltori della Provincia di Udine con l’intento di promuovere e propagandare il consumo del miele. Il concorso sarà ospitato all'interno della 51esima Mostra regionale della Mela e le premiazioni si terranno il 25 settembre.

Intanto, in attesa della Mostra regionale della mela di Pantianicco, che si terrà dal 23 settembre al 2 ottobre, la commissione tecnica Premio Mela Friuli 2022, composta da Barbara Oian, Michele Fabro e Marco Stocco (Ersa), Emilio Beltrame e Leonardo Barberio (Regione), Daniele Della Toffola e Marco Gani (Arpa), Severino Del Giudice e Claudio Rizzi (Confagricoltura), Paolo Ermacora (Università degli studi Udine) e Gigi Fabro (tecnico e storico componente), sta visitando le cinquanta aziende produttrici di mele Fvg che si sono iscritte al Premio Mela Friuli 2022 che sarà assegnato alla migliore azienda produttrice di mele della regione, e al Concorso miglior cassetta di mele.

Concorso Mieli: per info www.apicoltorifvg.it o presso Az. Agr. Il Ranch via C. Percoto 53, Pantianicco, negli orari di apertura al pubblico dello spaccio aziendale (lun-sab 9.30-12.30/16-18 chiuso il martedì pomeriggio e domenica).