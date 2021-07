Al via la 62esima Mostra Regionale delle Pesche

Da venerdì 16 a domenica 18 luglio si terrà la 62esima edizione della Mostra Regionale delle Pesche e dell’ortofrutta locale di Fiumicello Villa Vicentina. A causa della pandemia, l’appuntamento sarà ridimensionato per garantire il suo svolgimento in sicurezza.

All’interno del programma si è voluto dare continuità all’importante appuntamento rappresentato dal convegno tecnico con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sui problemi e sulle opportunità legate all’attività agricola del territorio. L’evento si terrà sabato 17 alle 17.30 al piazzale dei Tigli e vedrà la partecipazione di relatori di alto profilo.

Oltre a garantire adeguato spazio alla valorizzazione dei prodotti locali, in quest’edizione della festa non mancheranno gli eventi culturali. Venerdì 16 alle 18 nella sala consiliare sarà inaugurata una mostra d’arte collettiva dal titolo “Tra terra e cielo”, mentre alle 18.30 nella Galleria Comunale sarà inaugurata la mostra personale di Adriano Macchitella intitolata “Skopeo”. Entrambe le esposizioni sono curate da Elena Pogutz.

La serata del venerdì proseguirà poi con il contest musicale “Rock and Peach” a cui parteciperanno alcuni promettenti giovani artisti locali.

Sabato 17 alle 20.30 salirà sul palco il gruppo teatrale delle Briciole d’Arte il quale metterà in scena il musical di “Mamma Mia”; domenica 18 alle 11 si terrà la presentazione del libro “Retromundi” recentemente pubblicato dallo scrittore Emilio Rigatti. La manifestazione si concluderà domenica sera con concerto bandistico realizzato da diverse realtà friulane, il cui inizio è previsto alle 20.30. In ottemperanza alle normative vigenti per il contenimento del virus la partecipazione a tutti gli eventi sarà contingentata a un numero massimo di persone in base alla capienza delle location.

Parallelamente alle attività previste nel piazzale dei Tigli, durante le mattinate di sabato e domenica si terrà anche Aziende aperte, che coinvolge alcune delle realtà del territorio di Fiumicello Villa Vicentina ovvero le aziende agricole Stabile Paolo, Feresin Alessandro e Carlo, Terra di Ciona di Zorzin Nadia, Pozzar Adriano e Mauro, Bosco Isonzo di Pozzar Giuliano e La Mel di Pozzar Sabina. Nell’ottica di favorire la partecipazione a questa manifestazione, nell’orario di apertura delle aziende sono stati organizzati degli ulteriori eventi, tra cui delle visite naturalistiche guidate, l’esposizione di opere fotografiche, nonché degli spettacoli teatrali.

Per tutta la durata della mostra regionale delle pesche sarà disponibile la cucina per asporto con servizio di consegna a domicilio per il territorio comunale. L’Amministrazione di Fiumicello Villa Vicentina esprime un sentito ringraziamento a tutti i volontari che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, hanno reso possibile l’organizzazione di questo importante evento del territorio.