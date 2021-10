Al via la produzione al frantoio di Fratta di Caneva

"Il Comune di Caneva ha svolto tutte le attività necessarie a dare avvio alla molitura delle olive presso il locale frantoio, ponendo le basi per la creazione di una filiera chiusa interamente compresa nei confini regionali e capace di coinvolge una sessantina di produttori". È quanto ha comunicato oggi in Aula l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, rispondendo ad un'interrogazione sulla verifica dell'operatività del frantoio oleario di Fratta di Caneva.

"La struttura è in perfette condizioni così come il piazzale d'accesso e i prossimi lavori riguarderanno la recinzione dell'intero sito; il frantoio è già stato collaudato" è quanto ha riferito l'assessore che ha poi evidenziato come "questa realtà costituisce l'unico sito molitorio che svolge attività per conto terzi nell'intero territorio pordenonese".

Zannier ha sottolineato anche come il primo contributo regionale per la ristrutturazione del frantoio risalga al 2011 (con l'erogazione di 210mila euro per l'acquisto dell'immobile) e solo ora si stia concretizzando l'avvio della produzione che tiene conto di uno studio di fattibilità economico sociale per il centro oleario di Caneva. In questa direzione va il percorso partecipativo promosso dal Comune che, a cadenza regolare, sta svolgendo incontri con i sessanta produttori di olive della zona.

"Il frantoio avrà un ruolo determinante nella definizione della filiera olearia locale, sarà un punto di riferimento per l'attività di valorizzazione dell'ulivo e consentirà al contempo un incremento delle reddittività aziendali" ha concluso l'assessore.