Al via la Settimana dei ristoranti in Slovenia

Con l’arrivo del autunno si rinnova l’appuntamento con la “Settimana dei ristoranti” in Slovenia. Si tratta di un’iniziativa che promuove le eccellenze selezionate dell’enogastronomia slovena a prezzi accessibili - i menù a tre portate, infatti, partono da 19 euro.

La “Settimana i ristoranti” inizia domani, venerdì 8 ottobre, e si prolunga fino a domenica 17 ottobre. Il tema di questa edizione è dedicato alla Slovenia - Regione Europea della Gastronomia 2021. A partecipare alla kermesse ci sono oltre 90 ristoranti della Slovenia, tra cui anche due ristoranti del Gruppo Hit di Nova Gorica.

Oltre la cucina e la “Settimana dei ristoranti” sveliamo un’altro motivo per visitare la Slovenia proprio adesso. In occasione dei “Global Green Destinations Days” ben sette destinazioni slovene sono state incluse nella lista delle Top 100 Destination Sustainability Stories, che mette in evidenza le destinazioni più sostenibili al mondo. Tra le destinazioni premiate troviamo anche la Valle d'Isonzo, vicinissima a Nova Gorica, da dove provengono tanti fornitori locali dei ristoranti del Gruppo Hit.

Iniziamo dal Park, Resort & Entertainment, che durante il periodo di “lockdown” ha saputo rinnovarsi sia negli ambienti sia nell’offerta culinaria. Il risultato è il nuovo self-service Panorama che riporta negli interni e sui piatti le eccellenze del territorio. Nova Gorica si trova, infatti, all’incrocio di ben tre distretti vinicoli della Slovenia (Brda, Kras e Vipavska dolina), tra i fiumi Isonzo e Vipava. Come il fiore all’occhiello dell’offerta culinaria dell’Hotel Park si presenta il Ristorante Tiffany (2 cappelli Gault & Millau), dove lo chef Adi Blaško ha ideato per quest’occasione due menu a tre portate, pesce o carne, al prezzo speciale di 19 euro. Il menu può essere esteso con il dolce e l’abbinamento dei vini.

A soli due passi dal Park troviamo il Perla, Resort & Entertainment, dove all’suo interno sorge uno dei migliori ristoranti alberghieri della Slovenia (The Plate Michelin; 3 cappelli Gault &Millau), il Calypso, che si contraddistingue per le materie prime stagionali e locali di altissima qualità, sapori inconfondibili, combinazioni sorprendenti e tecniche elaborate, ma soprattutto servizio di alto livello. Lo chef Dalibor Janačković invita gli ospiti a scoprire le gustose prelibatezze proposte nei due menu degustazione (pesce o carne a tre portate, dolce a supplemento) ideati per la Settimana dei ristoranti 2021, disponibili a 21 euro.

Il numero dei posti è limitato, le prenotazioni e consultazioni dei menu sono possibili sulle pagine web del Hotel Park e Hotel Perla di Nova Gorica.

Per l'ingresso nei casinò, hotel, ristoranti e centri benessere in Slovenia è richiesto il Green Pass.