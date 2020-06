Al via MasterFeff, l'Asia in una ricetta

Dal Giappone alla Cina, passando per la Corea del Sud: non si tratta di cinema, anche se stiamo parlando del Far East Film Festival 22, ma di cucina. Ecco, infatti, MasterFEFF – L’Asia in una ricetta, l’evento food di questa edizione che terrà compagnia agli spettatori del FEFF sul profilo Instagram @fareastfilm dal 27 giugno al 3 luglio. Una serie di dirette streaming per viaggiare dentro l’Oriente gastronomico sotto la guida esperta di sette chef. Tutti gli appuntamenti, ricordiamo, inizieranno alle 18.30.

Si comincia con lo chef Aya Yamamoto della Gastronomia Yamamoto di Milano. La ricetta pensata per il pubblico del FEFF è quella dei Fagiolini con salsa al sesamo (Inghen no goma ae). Domenica 28 giugno scenderà in campo lo chef Ko Ha Neul, esperto di cucina coreana, che presenterà la ricetta degli Spaghetti di patate dolci (Giabce), mentre lunedì 29 giugno sarà la volta di uno chef molto conosciuto e amato dai Fareasters: Luca Catalfamo del ristorante milanese Casa Ramen (ricordate il Visionario trasformato, appunto, in Casa Ramen, durante il FEFF di due anni fa?). La ricetta scelta da Catalfamo – che condividerà lo schermo con la giornalista Stefania Viti – è quella dei Tuna Noodles.

Martedì 30 giugno lo chef Aaron Manrique del ristorante Maido di Milano, esperto di street food, presenterà la frittella agrodolce giapponese chiamata Okonomiyaki, mentre mercoledì 1° luglio lo chef Yuri Simiz del ristorante Shi’s di Udine – uno degli official sponsor del FEFF 22 – presenterà la ricetta del Tuna Tataki (tonno scottato alla piastra in crosta di semi di sesamo bianco e nero).

Ed eccoci agli ultimi due appuntamenti. Giovedì 2 luglio sarà la volta della chef Amy Lim Man Wai del ristorante cinese Mangiare Bere Uomo Donna di Suzzara, che presenterà la ricetta degli involtini primavera di una volta (sfoglia fatta completamente a mano con la tecnica antica), mentre venerdì 3 giugno Samuele Lissoni, barman del ristorante Kampai di Milano, svelerà tutti i segreti del cocktail Bushido.