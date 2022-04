Al via Osmizando da Pasqua a Natale

Proseguono gli eventi inseriti nel progetto Duino Aurisina Città italiana del vino 2022 che vede protagonisti 29 Comuni e quattro Proloco. Dopo Bertiolo con la 73° Festa regionale del vino friulano e mostra concorso vini doc Bertiûl tal Friûl, Bollicine vini e formaggi al Castello di Duino, nei prossimi giorni partiranno ulteriori iniziative, ovvero Teranum (23 aprile) e l'iniziativa Osmizzando da Pasqua a Natale che dà l'avvio alle iniziative di primavera.

L’iniziativa promossa in collaborazione con il portale www.osmize.com è un vero e proprio viaggio all’interno delle osmize del Carso, attraverso un calendario delle tante iniziative alla scoperta del territorio. Le osmize sono essenziali punti di ristoro prevalentemente dell’Altipiano e costituiscono un vero e proprio patrimonio storico e culturale.

La loro origine si fa risalire ufficialmente al 1784, quando l’imperatore Giuseppe II d’Asburgo emanò un editto con cui consentiva ai contadini la vendita a terzi dei prodotti di propria produzione. Le abitazioni interessate dovevano esporre una frasca - pena la confisca della merce - che tutt’oggi contraddistingue queste attività e, mediante apposite frecce, forniscono agli avventori indicazioni su come raggiungerle.

Dal nome osmiza si evince come la tradizione si sia trasmessa negli anni; infatti l’etimologia riporta al termine sloveno “osem” - il numero 8 in italiano - ovvero i giorni di apertura inizialmente previsti per legge (oggi i regolamenti comunali sono più elastici a riguardo). L’atmosfera è quella informale dell’ambiente familiare: la conduzione non prevede lavoratori dipendenti. Nell’offerta non mancano mai vari insaccati derivati dal suino e da bere... acqua e ovviamente vino. Vitigni tipici del Carso sono il Terrano (rosso), la Vitovska e la Malvasia (bianchi).

Le normative consentono ai titolari di tenere anche formaggio - purché proveniente da aziende agricole regionali - e uova sode. Alcune osmize, per estendere la scelta, offrono anche verdure, sottolio e sottaceto, olive, dolci e - in ottica più giovanile - aperitivi preparati esclusivamente con i prodotti locali.

L’iniziativa sarà promossa attraverso le piattaforme social di osmiza (facebook, instagram, twitter, telegram) il portale osmize.com, docet (facebook, instagram) e con comunicati stampa nei principali media locali (classici e online).

Il progetto, oltre a valorizzare le aziende e le loro produzioni familiari, vuole mettere in rete anche importanti festival letterari e culturali che si svolgono sul territorio di Duino Aurisina e sul Carso, che trovano proprio nelle osmize splendide location per le presentazioni di libri, mostre d’arte e pittura, conferenze, dibattiti, nonché le tappe finali o iniziali d’importanti iniziative legate al mondo della bicicletta e delle camminate sui sentieri del Carso.

La preziosa sinergia con tali eventi, permetterà lo sviluppo del progetto da Pasqua a Natale partendo dal periodo primaverile e proseguendo per tutto l’arco dell’anno, fino a dicembre... proprio come l’apertura delle osmize.

Nel progetto generale di Duino Aurisina Città italiana del vino 2022 presentata nei giorni scorsi a Vinitaly di Verona, all'interno dello stand della Regione (Ersa) e degli spazi dell'Associazione Nazionale Città del Vino, ci saranno oltre 500 protagonisti delle iniziative che, per nove mesi, si svolgeranno su tutto il territorio regionale e, in particolare, a Duino, dalle Cave di Aurisina al Collio Goriziano, dalla Basilica di Aquileia al Tagliamento, dal Ville alle Cantine storiche del Friuli.

Eventi partiti alla grande, eventi di grande tradizione come le Sagre e Fiere del Vino (Bertiolo, Corno di Rosazzo, Cormons, Casarsa della Delizia e Aurisina), fiore all’occhiello della proposta regionale, alle nuove iniziative di nicchia riservate a cultori dell’enogastronomia di qualità e del vivere sano all’aria aperta.

Duino Aurisina all’interno del progetto ha un ruolo di coordinamento dei numerosi appuntamenti (presentati su 33 schede progettuali) che vedranno protagonisti diversi soggetti in sinergia tra di loro. La pandemia non ci ha aiutato e la tragica situazione alle porte non ci lascia buone prospettive, però dobbiamo cercare di guardare comunque avanti per dare speranza e opportunità agli operatori e alle Comunità.

Nell’ambito del programma generale non manca la sinergia con le Città dell’Olio del Friuli Venezia Giulia (Duino Aurisina e Manzano sono Città del Vino e dell’Olio), con riferimento all’importante Patto di Spello, per la promozione congiunta di iniziative legate al vino e all’olio.

IL CALENDARIO. A Duino Aurisina, gli eventi sono partiti con Bollicine, vini e formaggi (all’interno del Programma Primavera al Castello di Duino il 2/3 aprile), per passare poi per Terranum (23 aprile) e Mare & Vitoska in morje (luglio).

Fondamentale è la proposta di Calici di stelle (agosto) che nella nostra regione si presenta in forma articolata e in rete, nel 2021 ben 22 tappe hanno caratterizzato la proposta estiva.

Concorsi di grande prestigio come il Gran premio Noè a Gradisca (maggio), Bollicine sul golfo (giugno - Trieste e Sistiana) e Malvasia in porto (luglio a Muggia e Sistiana) e rassegne che coinvolgeranno più periodi come il Calice a teatro e Fvg Gusti in musica, realizzati dal Coordinamento delle Città del Vino Fvg, Calici d’autore a Capriva, e i Sapori del Carso Okusi Krasa promossi dalla Slovensko deželno gospodarsko združenje - Unione regionale economica slovena (Sdgz-Ures).

Anche eventi abbinati tra natura, storia ed enogastronomia come la Marcia sul Kohišče (maggio - Monte Ermada), da Prepotto a Prepotto (maggio), Eventi nelle ville (luglio e agosto Sequals), Festa di San Martino promossa dalla Proloco Mitreo (autunno).

Novembre mese di chiusura del progetto vedrà degli appuntamenti significativi quali la Giornata mondiale dell’enoturismo che toccherà tre nazioni (Italia, Slovenia e Croazia), Vini senza confini con la partecipazione di istituzioni transfrontaliere anche in vista di due fondamentali progetti la Candidature Unesco Collio Brda Cuei e Gorizia-Nova Gorica 2025.

La Convention a Portopiccolo chiuderà la splendida avventura. Importante la sinergia per la promozione con il Tourism Buro e la PromoturismoFvg ed Ersa, attraverso tutti i canali di promozione dell’agroalimentare. Il progetto gode del sostegno anche di due importanti strutture come il Flag Gac Pesca (con la promozione di Fish Very Good) e del Gal Carso Las Kras.