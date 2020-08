Al via un laboratorio per una nuova cucina regionale

La tradizione è un’innovazione andata a buon fine. Con questo spirito Fvg Via dei Sapori, il consorzio che riunisce venti ristoratori della regione più altrettanti vignaioli e artigiani del gusto, ha lanciato il progetto “La nuova cucina”. Nei prossimi mesi gli chef sperimenteranno unendo le forze e assieme al pubblico ricette innovative partendo dagli ingredienti del territorio. Un modo per pensare e ripensare la cucina regionale - anzi le numerose cucine regionali – per creare nuove tradizioni. Oggi la presentazione a Udine da parte del presidente del Consorzio Walter Filiputti alla presenza dell’assessore regionale Sergio Emidio Bini e di quello comunale Maurizio Franz.

Il progetto parte a settembre e durerà un anno: nei venti ristoranti del Consorzio sarà organizzata una cena sperimentale firmata da due chef del consorzio e da un giovane chef ‘amico’. Ognuno presenterà un piatto inedito cui ha a lungo lavorato confrontandosi coi colleghi. L’innovazione coinvolgerà non solo la maniera di pensare il cibo, ma anche il come proporlo, in totale libertà creativa, con location inedite e modi insoliti e anticonvenzionali di gustarlo. Gli appuntamenti sono dettagliati sul sito www.fvg-lanuovacucina.it.