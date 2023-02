Alimentazione del futuro a Trieste

Promuovere ricerche e azioni finalizzate a migliorare la comprensione delle dinamiche di sviluppo sostenibile e il dialogo tra le varie discipline scientifiche, con particolare riferimento all’analisi dei rischi per il Pianeta e allo sviluppo di modellizzazioni scientifiche a supporto della transizione agro-ecologica, energetica e industriale: è questo l’obiettivo principale dell’accordo di collaborazione siglato oggi a Trieste tra la Regenerative Society Foundation, co-presieduta da Andrea Illy e Jeffrey Sachs e la FIT - Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà Delle Scienze, presieduta dal Professor Stefano Fantoni.

La Regenerative Society Foundation è nata per coinvolgere il maggior numero possibile di organizzazioni nel percorso verso un nuovo modello di sviluppo socioeconomico rigenerativo, con l’obiettivo di produrre co-benefici ambientali e sociali con l’attività d’impresa tramite la ricerca del benessere, l’economia circolare e la rigenerazione della biosfera. La missione della fondazione è accelerare la transizione ecologica tramite lo scale-up di progetti rigenerativi, la creazione e condivisione di conoscenza sulla rigenerazione e fornendo al settore privato risorse utili alla risoluzione dei problemi complessi che la transizione pone.

FIT, che promuove la diffusione della cultura scientifica e tecnologica come strumento di sviluppo globale e ha reso Trieste il massimo centro per la cooperazione scientifica internazionale eccellenza d’Europa, nel 2022 ha dato vita al Trieste Laboratory on Quantitative Sustainability (TLQS) in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), il Ministero per l’Università e la Ricerca e la Regione Friuli Venezia Giulia. Il TLQS lavorerà su temi specifici dello sviluppo sostenibile: dallo studio del pianeta blu per la sostenibilità dell’economia del mare a cibo e biodiversità per la salute del pianeta e dei suoi abitanti, ai cambiamenti climatici, passando per scienza dei dati e scienze sociali, transizione industriale e monitoraggio dell’habitat terrestre. L’International Advisory Committee del TLQS è presieduto da Andrea Illy.

Nell’ambito delle attività scientifiche del laboratorio rientra il workshop che si svolgerà a Trieste il 22 e 23 febbraio sul tema “Scienza e alimentazione sostenibile. Come gli strumenti scientifici possono aiutare ad affrontare le problematiche rivolte al cibo e alla biodiversità̀ per la salute del pianeta e dei suoi abitanti” presso l’ICTP Adriatico Guest house a Grignano.

Oggi l'agricoltura sta affrontando una triplice sfida: produrre di più, consumare di meno e migliorare le caratteristiche nutrizionali degli alimenti. La strada per affrontare queste sfide in modo sostenibile passa attraverso le tecnologie più avanzate in campo genetico e agronomico e necessita di una legislazione efficiente per consentire alle innovazioni di entrare nel mercato senza inutili vincoli o restrizioni. Interverranno, tra gli altri, Nicola Casagli, Presidente OGS, Stefano Fantoni, Presidente FIT, Valter Sergo, Pro-Rettore dell’Università di Trieste, Andrea Illy, co-chair Regenerative Society Foundation, Federico Mattei, FAO e Gijs Schilthuis, Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea.

TLQS ha inoltre indetto un bando per sette assegni di ricerca, con scadenza il 26 febbraio, per il conferimento di sette assegni di ricerca junior. Per info.