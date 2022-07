All'Ersa di Pozzuolo l'irrigazione 4.0

"Mettere nelle condizioni tutti gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia di conoscere quali sono le nuove e le migliori tecnologie per irrigare in maniera intelligente ed efficiente le proprie colture, risparmiando il bene acqua, aumentando la produttività e gestendo in maniera ottimale le proprie aziende sui fronti tempo e personale".

Questo l'obiettivo dell'Open Day che ha preso il via oggi nella sede dell'Ersa di Pozzuolo del Friuli dedicato all'irrigazione efficiente, una due giorni aperta dall'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, Stefano Zannier, insieme ai presidenti dei tre consorzi di bonifica del Friuli Venezia Giulia, e alla presidente del Canale emiliano romagnolo.

"Da alcuni anni Ersa lavora a questo progetto che ha finalità molto pratiche ed estremamente chiare - ha spiegato Zannier -: mostra nella sostanza come le nuove tecnologie incidano positivamente e profondamente sui risultati dell'irrigazione degli appezzamenti, seguendo crismi contemporanei, con micro irrigazione, irrigazione mirata, gestita attraverso applicazioni da telefonino, con controllo delle condizioni del terreno da coltivare tramite sonde, con comandi e monitoraggio che si possono seguire anche a distanza grazie a sistemi wi-fi portatili e alimentati da pannelli solari".

"Nel campo prova della Braide di Ersa, a Pozzuolo del Friuli, sono state messe a dimora in maniera alternata diverse colture, come ad esempio la patata o il riso in asciutta, tutte irrigate con questi nuovi metodi d'agricoltura 4.0 - ha detto ancora Zannier -. L'open day, che si concluderà domani pomeriggio, dà la possibilità a tutti gli agricoltori della nostra regione di conoscere da vicino i nuovi sistemi di microirrigazione, le aziende che propongono la nuova tecnologia, di chiedere consigli, di essere affiancati dai tecnici di Ersa e dai consorzi per avviare e mantenere nel tempo una metodologia di irrigazione di ultima generazione, dove l'acqua viene utilizzata esclusivamente per quanto è necessario e nei momenti in cui si richiede il suo impiego".

Per gli agricoltori della nostra regione, nello spazio della Braida di Pozzuolo del Friuli fino a domani sono attivi i gazebo delle aziende che trattano le migliori tecnologie per l'irrigazione efficace a livello mondiale.

"Inutile dire quanto sia di attualità questa tematica - ha concluso Zannier -. L'incontro di oggi, con un confronto direttamente sul 'campo prova' che abbiamo ufficialmente inaugurato con un taglio del nastro, è stato molto importante anche per lo scambio di idee ed esperienze da parte degli agricoltori, dei referenti dei tre consorzi e degli operatori che lavorano con le nuove tecnologie. È dal confronto e dalla voce diretta degli agricoltori, infatti, che mettono sul tavolo le loro esigenze e problematiche, che si può operare tutti insieme, in sinergia, per trovare soluzioni e migliorare così le loro condizioni di lavoro in campagna, e di conseguenza le condizioni di tutta la comunità della nostra regione".