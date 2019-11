Alla 'Cena dei Tre Paesi' il Premio Sejalec 2019

Gli eccelsi servizi e l’ottima ospitalità sono da sempre elementi distintivi degli hotel del Gruppo Hit. Ne è testimonianza il premio Sejalec, che ha saputo riconoscere la Cena dei Tre Paesi di Hit Alpinea come il prodotto più innovativo della Slovenia 2019. Il riconoscimento, che va ad arricchire il palmarès di Hit, incorona su scala nazionale l’iniziativa più originale nell’ambito dei servizi del Paese e, allo stesso tempo, celebra l’appuntamento enogastronomico come attività capace di dare ampio respiro all’ospitalità slovena, ormai celebre in tutto il mondo.

La Cena dei Tre Paesi rappresenta a tutti gli effetti una esperienza culinaria unica : Slovenia, Italia e Austria sono protagoniste insieme alle rispettive tradizioni locali di un tour gastronomico che inizia degustando l’aperitivo all’Hotel Kompas, prosegue verso Tarvisio per il primo piatto, in Austria ci si ferma per il secondo e si conclude tornando in Slovenia per il dessert. Tre stati ed un’unica incredibile esperienza di viaggio tra gusti e sapori. Un prodotto che non poteva non essere premiato tra i più innovativi nella serata dello scorso martedì 12 novembre quando il Gruppo HIT ha saputo ancora una volta emergere. A salire sul podio lo spirito innovativo di Hit Universe of Fun che con la Cena dei tre paesi di Hit Alpinea, è stato acclamato per il “nuovo ed entusiasmante approccio, insolito ed originale, capace di coprire le aree del marketing, della mentalità imprenditoriale e della promozione del turismo sloveno”.

Da oltre un decennio, l’Ente turistico sloveno promuove l’innovazione nel settore del turismo e sostiene attivamente lo sviluppo di prodotti e progetti in grado di fare la differenza. Il bando Sejalec, infatti, celebra idee ed iniziative turistiche che pongono le ricchezze del paese in prima linea, aumentando così l’awareness della destinazione nel mondo. Un premio che viene assegnato sulla base di risultati e attività già concretizzate e che hanno contribuito in prima linea ad accrescere la visibilità dell’offerta turistica della Slovenia.