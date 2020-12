Alla Cantina produttori di Cormons il Premio Eticork

Va alla Cantina Produttori di Cormons e, di riflesso, all’Anffas di Gorizia, il Premio Eticork, giunto alla quinta edizione, istituito da Amorim Cork, in collaborazione con la guida Vinibuoni d’Italia (Tci), per promuovere e valorizzare le aziende che coniugano gli sforzi produttivi con l’impegno nella sfera sociale.

I vini solidali sono ormai una realtà in costante crescita, e l’Italia si colloca ai primi posti nello scenario europeo. Il Vino della Solidarietà, nato nel 2014,è uno di questi. "Il premio - sottolinea Carlos Veloso dos Santos, direttore generale di Amorim Cork Italia - rappresenta un modo con cui il più grande produttore mondiale di sughero intende rafforzare e promuovere i valori etico-sociali e quelli della sostenibilità ambientale; un premio che è innanzitutto una forma di gratitudine nei confronti di chi è solidale nel quotidiano, con l’augurio che, in futuro, i comportamenti virtuosi diventino una nobile abitudine".

Da sempre sensibile a questi temi, la Cantina Produttori Cormòns da sei anni dà il proprio contributo all’Anffas di Gorizia, "proseguendo nel progetto che si rivolge al sociale, coinvolgendo le persone disabili in tutte le fasi di produzione, dalla vendemmia all'imbottigliamento, per la realizzazione di questo prodotto: un Collio bianco Doc", ha dichiarato il presidente Filippo Bregant. "È una grande soddisfazione vedere riconosciuto il nostro lavoro anche a livello nazionale".

Ogni anno, lo ricordiamo, l’etichetta è stata disegnata da un artista locale: Franco Dugo, Sergio Altieri, Giorgio Valvassori, Ignazio Doliach, Renzo Pagotto e Luciano de Gironcoli.

Entusiasta anche Mario Brancati, presidente dell’Anffas provinciale: "Questo premio rafforza l’impegno etico, un valore che si aggiunge al ricavato della vendita, checontribuisce a sostenere il Centro diurno e i ragazzi che vi sono ospitati, aiutando anche le loro famiglie". Il coordinatore nazionale della guida, Mario Busso, farà sapere quanto prima la data e il luogo della consegna del premio: "Negli anni passati si teneva al Merano Wine Festival, purtroppo la manifestazione è stata cancellata e la cerimonia si dovrebbe svolgere a Roma a inizio febbraio 2021, emergenza sanitaria permettendo".

Sarebbe l’occasione per avere la presenza di Roberto Speziale, presidente nazionale di Anffas, il cui pensiero è riprodotto proprio sull’etichetta: “Colore: caldo e piacevole, come le persone con disabilità. Gusto: forti aromi di intensa solidarietà; intenso profumo di bello e di buono. Cuore: grande e generoso, come tutti coloro che si prendono cura e carico di chi è in difficoltà. Qualità: vino eccellente la cui franchezza, finezza ed armonia risulta in piena sintonia con il contesto sociale in cui è prodotto".