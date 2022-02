Alla scoperta dei sapori del Carso con Trieste.Green Food Lab

Dal 26 febbraio il Gal Carso organizza i Trieste.Green Food Lab, con sei eventi di scoperta e divertimento utili ad approfondire il gusto e il senso degli olii extravergine e dei formaggi del territorio.

Al centro degli eventi ci saranno le degustazioni di prelibatezze prodotte tra Carso e Istria ma anche l’incontro con i produttori agricoli e le parole di formatori di livello nazionale che guideranno gli eventi, facendo capire meglio il valore e gli aromi di formaggi e oli nostrani, nonché l'importanza che riveste il cibo prodotto e trasformato localmente per l'economia locale e per la nostra salute.

Tra gli ospiti foresti, ci saranno il produttore friulano Michele Gortani, assaggiatore e produttore di formaggi e la toscana Francesca Baldereschi, di Slow Food Italia, responsabile editoriale della “Guida agli Extravergini”, pubblicata da Slow Food Editore.

"Con i laboratori del gusto", spiega David Pizziga, presidente del GAL Carso, "vogliamo riuscire a spiegare al meglio i nostri prodotti agricoli a triestini, carsolini e turisti che arrivano dal resto d’Italia. Stiamo lavorando per i futuri successi di questi prodotti. Riteniamo che sia centrale una diffusa e corretta comprensione delle alte salubrità e sostenibilità della produzione agricola locale. Offriremo una formazione divertente e saporita, anche spiegando il valore organolettico degli oli e dei formaggi del Carso, e le storie umane che ce li fanno arrivare in piatto".

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Sabato 26 febbraio, ore 15 – 16.30, 'Un pomeriggio dal casaro Zidarič', con la presenza di Paola Zivic (Sdgz-Ures); conduce: Alice Noel Fabi. Dove: Azienda Agricola Zidarič

Lunedì 28 febbraio, ore 15 – 16.30, Laboratorio del Gusto - Riconoscere un olio EVO di qualità; relatori con Francesca Baldereschi (Slow Food Italia), Boris Pangerc (olivicoltore), Marisa Cepach (assaggiatore); in degustazione: gli oli evo di Parovel, Kocjančič, Zahar; conduce: Robi Jakomin. Dove: Antico Caffè San Marco

Sabato 5 marzo, ora 12 – 14, nell’ambito della rassegna, il Gal promuove il pranzo di WWF Trieste dedicato a Cultura del vino: biodiversità e paesaggio. L’appuntamento culinario è alla scoperta di compagnia di quattro giovani vignaioli e olivicoltori che saranno presenti a pranzo: Damijan Milič, Dimitri Cacovich, Martin Merlak e Gregor Budin. Dove: Bris Restaurant & Bar Portopiccolo, Sistiana

Organizzatore: WWF Trieste in collaborazione con il GAL Carso

Info e prenotazioni esclusivamente scrivendo a: wwftrieste@gmail.com

Lunedì 7 marzo, ore 15 – 16.30, Laboratorio del gusto - La biodiversità nei formaggi del Carso; relatori: Giampaolo Gaiarin (assaggiatore), Andrej Štoka (Fattoria Antonič), Prof. Livio Poldini (naturalista). In degustazione: impareremo a degustare il formaggio, con 6 eccellenze uniche delle aziende Antonič e Zidarič; conduce: Alice Noel Fabi. Dove: Antico Caffè San Marco

Lunedì 14 marzo, ore 15 – 16.30, Laboratorio del Gusto – A tutto extravergine; relatori: Alessandro Sietti (Aries – Camera di Commercio), Giacomo Cecotti (assaggiatore), Stelio Smotlak (assaggiatore), Eugenia Fenzi (Antico Caffè San Marco). In degustazione: gli oli evo di Lenardon, Ota, Starec; conduce: Robi Jakomin. Dove: Antico Caffè San Marco

Lunedì 21 marzo, ore 15 – 16.30, Laboratorio del gusto – I formaggi del Carso in tavola. Relatori: Alessandro Giadrossi (WWF), Michele Gortani (assaggiatore), Federica Suban (Fipe). In degustazione: 6 formaggi di eccellenza di altrettante aziende del Carso (Antonič, Radetič, Šuc, Vidali, Zbogar, Zidarič) in abbinamento a vini locali; conduce: Alice Noel Fabi. Dove: Antico Caffè San Marco.

COME PARTECIPARE. Per tutti i laboratori, bisogna registrarsi sul sito Trieste.Green, pagando la quota per evento (15€, scontata al 50% per soci Slow Food e WWF, e per gli operatori ho.re.ca.).

I PARTNER DEGLI EVENTI. Gli eventi, di responsabilità del GAL Carso, sono organizzati insieme a: Consorzio Olio Tergeste DOP, Fipe, Slow Food Trieste, Olio Capitale, SDGZ-URES, WWF Trieste e ZKB.