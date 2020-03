Alla scoperta dei vini speciali del territorio

Un assaggio speciale, alla scoperta di vini diversi dalle “solite etichette” e di assoluta eccellenza. È di Slow Food Friuli l’idea di proporre “Know Wine”, iniziativa che si terrà sabato 7 marzo, dalle 17 alle 21, al Ristorante Elliot di Manzano: le prenotazioni sono aperte. Know Wine va a braccetto – non solo nelle assonanze del nome – con Slow Wine, l’originale selezione vinicola, racchiusa nella nota Guida, che Slow Food propone ogni anno a esperti, appassionati e curiosi.

Di fatto, si sposa con Elliot Wine Culture "il nuovo pensiero di Elliot Restaurant – spiegano i titolari del ristorante – che si propone di valorizzare il territorio vitivinicolo di Fvg e Slovenia, un modo per presentare e presentarsi, raccontando le storie dei propri vini e quelle dei loro produttori".

E, infatti, nella serata a Manzano, ci saranno i rappresentanti di 25 produttori Slow Wine e ciascuno porterà due o tre vini rappresentativi della propria cantina. "I vini di queste aziende negli ultimi anni ci hanno piacevolmente sorpreso, spesso oltre le aspettative", affermano i curatori Elisa de Nardo, Savio del Bianco e Richard Baudains.

Il gruppo di lavoro che ogni anno assaggia buona parte della produzione vitivinicola del Friuli Venezia Giulia e della Primorska "crede – aggiungono – che la definizione di un territorio enologico ad alta vocazione turistica, come il nostro, abbia il dovere di essere descritto nel modo più esaustivo possibile, perciò con “Know Wine” vogliamo proporre un assaggio anche di vini un po’ meno “sotto i riflettori” del classico wine show biz. Per comprendere a fondo la potenzialità di un territorio, frequentando enoteche e ristoranti, chi vive, frequenta o passa in Friuli Venezia Giulia per turismo, deve poter trovare anche questi vini".

Spesso, infatti, scegliendo il vino, si tende a scegliere solo le etichette più “famose” o comunque quelle “già sentite nominare”. "Lo riteniamo riduttivo – precisano gli organizzatori – ed è un peccato non spingersi più in là, dove spesso si trovano delle produzioni assolutamente speciali. Questo ci ha motivato a proporre il nostro evento, alla scoperta delle cantine che oltre a produrre vini di grande qualità, rappresentano la diversità e unicità del nostro territorio e un elemento di novità per il gruppo di degustatori di Slow wine".

La degustazione sarà accompagnata da diversi stuzzichini preparati dallo chef Andrea Fantini e dal suo team. Per accogliere al meglio i partecipanti, Slow food consiglia di prenotare la propria presenza (e la tasca porta-calice) scrivendo a eventi.slowfriuli@gmail.com, indirizzo a cui è possibile chiedere ulteriori informazioni sulla serata e sui costi.