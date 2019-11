Alla scoperta dell’Oro di Ramandolo

Conto alla rovescia per l’Oro di Ramandolo, il tour enogastronomico tra colline e cantine in programma sabato 9 novembre. La visita si svolgerà in cinque tappe, con partenza dalla Cantina I Comelli, in via Valle a Nimis, dove i partecipanti dovranno parcheggiare i propri automezzi. La reception sarà aperta alle 11.30 e chiuderà alle 14.

Qui gli ospiti, dopo aver ritirato braccialetto di accesso, bicchiere e menu-programma, potranno gustare l'aperitivo (bollicine e vini fermi delle aziende partecipanti) accompagnato dalle eccellenze dell'agroalimentare. Quindi partenza, a bordo dei pulmini messi a disposizione dall'organizzazione, per le altre tappe del tour: Osteria di Ramandolo, Ramandolo Club, Cantina Dario Coos e Cantina La Roncaia.

A ogni tappa, ristoratori e vignaioli accoglieranno gli ospiti con assaggi di piatti di stagione e tradizione, accompagnati dal Ramandolo Docg ma anche dagli altri vini del territorio. Al termine del tour, gli ospiti saranno accompagnati alla base, dove potrà essere gustata una selezione di formaggi accompagnata da due rossi ospiti: il Refosco di Faedis e lo Schioppettino di Prepotto e sarà allestito il buffet dei dolci abbinati al Ramandolo Docg. Per finire, Illy Caffè, Grappa di Ramandolo e… concerto finale!

I ticket si possono acquistare in prevendita presso tutti gli esercizi di ristorazione e i vignaioli che partecipano all'iniziativa al prezzo scontato di 28 euro fino a domenica 4 novembre. Dopo tale data il costo dei biglietto sarà di 35 euro. Info e prenotazioni: info@orodiramandolo.it - +39 338 4656394. www.turismofvg.it