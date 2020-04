Anche a Udine i sacchetti 'andrà tutto bene'

Anche la Garlatti di Udine, azienda di lunga data nel settore dell’imballaggio che fa capo al gruppo Pool-Pack di Reggio Emilia, partecipa all’iniziativa dei sacchetti per il pane con lo slogan “andrà tutto bene”. "Un messaggio positivo di speranza per un settore che soffre – spiega Fabrizio Comello, responsabile della ditta udinese –. Non c’è ovviamente nessuno scopo di lucro. Questi sacchetti “speciali” vengono venduti a panetterie e altri negozi di generi alimentari a un prezzo calmierato".

L’iniziativa si aggancia anche alla raccolta fondi promossa dalla capogruppo Pool-Pack, in accordo con Confcommercio nazionale. "L’obiettivo in questo caso è di dare una spinta alla ricerca – spiega ancora Comello – grazie a una donazione di 100mila euro all’istituto VIMM di Padova – Fondazione per la ricerca biomedica avanzati –, mentre altri 15mila euro sono destinati alla Fondazione di Confcommercio Giuseppe Orlando".