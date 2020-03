Anche il Consorzio Doc Fvg chiede il rinvio del Vinitaly

Le attuali contingenze che la grave crisi sanitaria in atto in Italia, in Europa e nel resto del mondo, stanno generando, costringono aziende e Consorzi a dover trovare soluzioni a una situazione molto grave. L'esplosione dell'epidemia di Covid-19 ha messo in ginocchio diversi comparti e non da ultimo anche quello del vino. A farne le spese sono state e saranno tante delle più importanti manifestazioni fieristiche nel mondo: Prowein a Dussendorf, per citare quella di maggior prestigio, ma molte altre, hanno preso la difficilissima ma necessaria decisione di rinviare i consueti appuntamenti al 2021, in un tempo sufficientemente gestibile in termini di emergenza.

La decisione dell'ente fiera di Verona, di spostare il Vinitaly a giugno 2020, porta con se naturalmente nobili intenti, che vogliono portare messaggi di coraggio, rinascita, tenacia e ottimismo che sicuramente non devono e non dovranno mancare. Risulta, però, pragmaticamente, molto difficile pensare che una crisi di tale portata possa esaurirsi in un tempo così breve e garantire lo svolgimento della più importante fiera di settore in maniera regolare. Inoltre, non bastassero le perplessità, il periodo di giugno risulta essere un momento complesso per la gestione dei lavori di campagna delle aziende, specie delle più piccole, che non possono contare su forza lavoro da poter impegnare su più fronti.

Tali ragionamenti sono sostenuti anche da sondaggi interni svolti tra i soci dei Consorzi che hanno evidenziato in maniera evidente il desiderio delle aziende di poter rimandare il Vinitaly al 2021 onde evitare ulteriori danni economici e per prepararsi in maniera rilassata e lontana da crisi per una grande e importantissima edizione.

Tale sentimento è condiviso da molti territori su tutto il Paese ed è giusto ricordare agli organizzatori che qualora l'edizione 2020 si svolgesse a giugno come previsto rischierebbe di trattarsi di un'edizione non all'altezza delle precedenti e delle future.

Per questo i Consorzi Friuli Colli Orientali e Ramandolo, Collio, Grave, Annia, Aquileia, Isonzo e Friuli, assieme al Consorzio delle Doc Fvg, richiedono uniti una scelta di buonsenso per concentrarsi sulla prossima edizione di Vinitaly 2021 per esprimere correttamente e tutti insieme la voglia di ripartire del mondo del vino.