Anche il Fvg protagonista a Caseus Veneti

Sarà la qualità il filo conduttore di Caseus Veneti un evento nato per celebrare le produzioni casearie regionali che oggi vanta un programma ricco di collaborazioni, una settantina gli appuntamenti durante le due giornate e ben 406 i formaggi veneti in gara di cui 161 trevigiani, 25 Bellunesi, 25 Padovani, 23 Veneziani, 112 Vicentini, 60 Veronesi. Un appuntamento ospitato ancora una volta a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta che inaugurerà ufficialmente sabato 25 settembre a partire dalle 10.30 con la premiazione dei migliori produttori in concorso e il taglio del nastro.

Tra le novità che anticiperanno la 17ª edizione il convegno Caseus Veneti incontra i formaggi di Montagna e Pianura: il valore della qualità, appuntamento che si terrà domenica 26 settembre alle 10:00, un percorso nel gusto tenuto da Giuseppe Calabrese in arte Peppone, volto noto di Linea Verde.

Fittissimo il calendario di incontri tra consumatori, produttori, consorzi di tutela e poi chef, pizzaioli e paninoteche che esalteranno il gusto delle grandi denominazioni Dop della Regione: Grana Padano, Asiago, Casatella Trevigiana, Provolone Valpadana, Monte Veronese, Piave, Montasio e Mozzarella Stg. Non mancheranno inoltre il mercatino dei prodotti tipici, dei caseifici e delle PPL del Veneto, confermato anche il gemellaggio con il Friuli Venezia Giulia che, con il Veneto, condivide la produzione del Montasio Dop, l’iniziativa dal titolo “Una DOP…Due Regioni” è sviluppata in collaborazione con l’ERSA, Agenzia per lo sviluppo rurale in apposita tensostruttura dove si potranno degustare, su prenotazione, abbinamenti di prodotti Veneti e Friulani.

Una kermesse del gusto che fa rete con numerose produzioni come il Fagiolo Di Lamon Igp e l’Olio Garda Dop e coinvolge anche la rete locale di Alì supermercati.

Degno di nota il 3º Concorso Nazionale dedicato ai formaggi di fattoria, piccolissime produzioni che conteranno una cinquantina di formaggi in gara provenienti da tutta Italia. Un evento che prosegue nel segno della solidarietà con le iniziative come “Forme di solidarietà” dove, ad un prezzo simbolico, verranno vendute le forme inviate per il concorso destinando il ricavato della vendita a Life Inside onlus, Città della Speranza e Fondazione Lucia Guderzo.

Confermato il percorso a senso unico che ha caratterizzato la mostra nel 2020 e che ha accompagnato le migliaia di visitatori in tutta sicurezza nell’ampio parco della Villa, per tutta la durata dell’appuntamento verrà richiesto il massimo rispetto delle norme anti covid-19 e l’esibizione del green pass per i partecipanti.