Annullata l'edizione 2021 della Festa degli asparagi a Tavagnacco

Annullata, a causa della pandemia incorso, anche l'edizione 2021 della tradizionale Festa degli asparagi di Tavagnacco. Già nel 2020, in piena emergenza sanitaria e in lockdown, gli organizzatori avevano alzato bandiera bianca, con la speranza di poter recuperare l'edizione annullata nel 2021. I numeri dei contagi e la situazione complessiva in cui versa il Paese intero hanno spinto gli organizzatori a cancellare anche l'edizione 2021.

"Un’altra sofferta ma doverosa decisione - scrivono in un post su Facebook -: la festa degli asparagi - a cui tutta la comunità di Tavagnacco tiene tantissimo - si ferma anche quest’anno. Non immaginavamo - dopo lo stop del 2020 - di dover rinunciare a questo bel momento di convivialità e promozione del territorio. La preoccupazione per l’emergenza sanitaria che persiste unitamente alle troppe incognite operative, ci hanno indotto a sospendere la nostra manifestazione.

Ci rifaremo delle due edizioni annullate con rinnovata energia, amicizia, voglia di stare insieme e di tornare alla normalità - conclude la nota -. Una normalità che è fatta anche di tradizioni importanti per i nostri paesi. Arrivederci al 2022!".