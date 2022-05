Antonia Klugmann a Good Morning Italia

Si è concluso con la tappa in Friuli Venezia Giulia il viaggio di “Good Morning Italia”, in onda su Sky Arte. L’ultima delle quattro puntate dell’itinerario on the road che ha visto due narratori d’eccezione, Joe Bastianich e Paolo Vizzari, attraversare Calabria, Lombardia, Piemonte per arrivare sul territorio regionale, è stata l’occasione per incontrare due donne, Antonia Klugmann, dai fornelli del ristorante di Vencò, L’Argine, e la cantante Malika Ayane, a parlare, attraverso cucina e musica, dell’autentico legame di questa terra con i confini, in grado di plasmare la cultura del territorio nelle sue svariate sfaccettature.

La chef triestina ha raccontato la sua vita sul confine, che influenza anche le sue scelte in cucina.

Realizzato da Ballandi per la valorizzazione del marchio collettivo Io sono Friuli Venezia Giulia, nato per promuovere la sostenibilità e la tracciabilità nel settore agroalimentare del Friuli Venezia Giulia, il programma si conclude domani su Sky Arte (disponibile anche on demand e in streaming su NOW), ma dal 21 maggio sarà trasmesso ogni sabato e domenica su Sky Uno dalle 18.30. La sigla Good Morning Italia' è stata scritta da Joe Bastianich e La Terza Classe.