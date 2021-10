Antonio Follador di Pordenone alla semifinale di Panettone World Championship

Nel gotha dei Maestri della lievitazione e della pasticceria internazionale, Antonio Follador è l’unico friulano che raggiunge la fase finale della competizione che omaggia il lievitato italiano più famoso al mondo. Trentacinque artigiani di fama nazionale e internazionale si sfidano per decretare il migliore panettone tradizionale artigianale: fra questi, Antonio Follador, appunto, impegnato nella semifinale di Panettone World Championship, in programma venerdì 22 ottobre all’ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, a Parma.



I primi venti classificati avranno accesso, poi, alla finale che si svolgerà domenica 24 ottobre ad Host Milano 2021.



La competizione, alla sua seconda edizione, è organizzata dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano; a partecipare sono i migliori panificatori e pasticceri, provenienti dall’Italia e dal mondo, con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’eccellenza del panettone artigianale mettendo a confronto le diverse esperienze di chi produce questo dolce a partire dalla scelta del lievito madre fresco, ingrediente fondamentale e comune denominatore delle preparazioni in gara.



Sempre più italiani, scelgono il panettone artigianale: la crescita delle vendite, in un mercato che vale 26.8 mila tonnellate e 216.9 milioni di euro, prosegue arrivando a coprire il 55% del valore del comparto e assestandosi a 118.5 milioni di euro rispetto al panettone industriale, come dimostra la ricerca Nielsen commissionata da CSM Ingredients e che analizza la recente campagna di Natale 2020.. I clienti sanno riconoscere un buon panettone e danno sempre più valore agli ingredienti di qualità e alla lavorazione artigianale. Per questo sono felice di far parte dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano. Condividiamo con tutti i meastri che ne fanno parte, gli stessi valori e tutti insieme cerchiamo di diffonderli in Italia e nel mondo. Sono molto felice di essere arrivato in semifinale al Panettone World Championship, è già. Ma io mi sono innamorato subito di questo dolce, perché se fatto bene è in grado di evocare l’atmosfera calda del Natale e quei ricordi che ognuno di noi conserva di questa festa”, racconta Antonio Follador.: sono questi gli ingredienti dei grandi lievitati di Antonio Follador che utilizza metodi di lavorazione artigianale insieme alle più recenti soluzioni dell’innovazione tecnologica. Il panettone firmato Forno Follador nasce da una lunga lievitazione e da una lavorazione di oltre 48 ore, è soffice, con una bella alveolatura e profuma di burro, vaniglia e frutta.(Lo Spaccio, Il Posto, La Bottega). Grazie alla ricerca d’avanguardia sulla tecnologia applicata alla panificazione, Follador è punto di riferimento per il settore Ho.re.ca e ha uno shop online ().