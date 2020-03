Arrivano le Degustazioni distanti

Il Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo aveva avviato con successo diverse iniziative legate alla strategia di promozione delle Denominazioni e del territorio. Degustazioni rivolte a operatori, ristoratori ed enotecari già avevano riscontrato un discreto e crescente successo, così come la richiesta da parte di diverse sedi Ais per organizzare Masterclass dedicate all'approfondimento del territorio e dei vini.

Le indicazioni ministeriali, ovviamente, costringono tutti ad adottare strategie diverse per poter far fronte ad una situazione senza precedenti come quella attuale. A tal proposito partirà dalla prossima settimana il format delle “Degustazioni Distanti”: saranno invitati produttori che si siederanno a un tavolo lungo due metri dove potranno degustare e raccontare i propri vini e la propria azienda insieme alla presenza di Matteo Bellotto, responsabile della promozione del Consorzio. I contributi delle aziende saranno raccolti in brevi video che saranno condivisi sui canali consortili per poter permettere a tutti di rimanere “distanti”, come da indicazione, ma di poter al tempo stesso entrare nelle case di tutti, raccontando il territorio, le persone e i vini. Tale iniziativa andrà quindi ad integrare quelle già in atto che riprenderanno non appena sarà nuovamente possibile.

Invitiamo tutti a seguire i canali social e youtube del Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo per rimanere aggiornati.