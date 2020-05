Asporto, servono regole transfrontaliere

“È urgente un intervento da parte del ministero degli esteri e degli altri ministeri competenti per capire cosa sta succedendo al confine fra Italia e Slovenia”. La richiesta arriva dal deputato di Forza Italia, Guido Germano Pettarin, che ha rivolto una interrogazione al ministro degli esteri, Luigi Di Maio sui recenti episodi di promozione di vendita per asporto a cavallo del confine italo-sloveno.

“Dopo una serie di circostanze e comportamenti poco piacevoli da parte del governo di Lubiana, tra le quali pochi giorni fa la conferma da parte del ministro degli esteri Ales Hojs della volontà di non riaprire a tutto tondo il confine tra Gorizia e Nova Gorica, l'ultimo problema si è sviluppato intorno alle consegne per asporto a cavallo del confine. Alcuni pub e ristoranti sloveni hanno iniziato a promuovere particolari modalità di vendita a domicilio dei loro prodotti: la merce viene recapitata in un piazzale letteralmente tagliato in due dall'ex confine tra Italia e Slovenia, facendo passare le buste di cibo attraverso la rete che attualmente, per decisione di Lubiana, separa i due Paesi".

"I commercianti e ristoratori italiani sono in ginocchio, non possono essere abbandonati a loro stessi e in balia non solo delle forme di commercio online ma anche, nelle zone di confine, della concorrenza transfrontaliera. Lo scambio della merce, che è certamente consentito, ma solamente attraverso i valichi principali autorizzati, sempre per decisione di Lubiana, avverrebbe senza nessuna possibilità da parte delle autorità di polizia e sanitarie italiane di verificare in quali condizioni igienico-sanitarie vengano confezionati i cibi, né sullo stato di salute del personale della cucina né di chi consegna la merce al confine. Tutto questo perché in Slovenia vigono, lecitamente, norme anti contagio più morbide e permissive rispetto a quelle applicate in Italia" aggiunge.

"In Slovenia l'uso della mascherina non risulta essere obbligatorio, così come di altri dispositivi di protezione individuale, la circolazione dei cittadini non ha subito grosse restrizioni, i locali risultano aperti e non si sta nemmeno registrando un tasso tanto elevato quanto in Italia di tamponi effettuati. Ogni pizza o panino consegnato sul confine è evidentemente un potenziale rischio covid per la Italia. A mio parere siamo davanti a una situazione al limite del consentito. A chi di dovere il compito di verificare la situazione sotto i profili penalmente rilevanti. Sia per chi immette merce in Italia sia per chi la acquista. In risposta alle prime polemiche, avanzate anche da parte dei ristoratori italiani, il titolare di una di queste attività ha cercato di minimizzare l'accaduto tentando di farlo passare per una provocazione nei confronti di Lubiana. Bene, perché mette a nudo le criticità che andiamo denunciando da giorni circa il comportamento della Slovenia verso le aree di confine, come confermano anche le recenti notizie in arrivo dai valichi con la Croazia".

"Ma non credo che il ristoratore sloveno si aspetti veramente che ci siano persone così sciocche da credere alla sua versione dei fatti. Gorizia e Nova Gorica sono ormai una città unica, che in nome della pace hanno saputo superare le sanguinose cicatrici che ne hanno tracciato la storia. Non mi sarei mai aspettato di assistere proprio nel cuore di quel territorio a un caso tanto evidente di ignoranza delle leggi altrui. È vero che, per fortuna, secondo la gran parte dei cittadini italiani e sloveni, quel confine non esiste più. Ma è altrettanto vero che non è stata l'Italia ad alzare le barriere anti-covid con la Slovenia, e ora proprio dal territorio sloveno arriva un colpo basso alla ristorazione italiana già in crisi non solo per l'emergenza sanitaria ma, da tempo, da quando una scelta scellerata ci portò via la zona franca, anche per la fiscalità di svantaggio nei confronti dei colleghi sloveni".

"Questo è il motivo più evidente per il quale oggi, più che mai, sia urgentissima l'istituzione di una zona economica speciale, sia a livello nazionale sia a livello europeo, per il territorio di Gorizia e Nova Gorica, e dirò di più, è necessario un riconoscimento ufficiale che attesti l'unicità di quel territorio a livello europeo, forse mondiale, e offra strumenti aggiuntivi rispetto a quelli del gruppo europeo di cooperazione per poter sviluppare, a livello transfrontaliero, ragionamenti unici di sviluppo territoriale ed economico” conclude Pettarin.