Assaggi di Fvg in piazza San Giacomo parte con successo

Incontri affollati già dal mattino, degustazioni e assaggi dei piccoli produttori locali per conoscere e apprezzare le esperienze di un territorio, appuntamenti per i più piccoli nell’area bambini. In piazza San Giacomo “Assaggi di Friuli Venezia Giulia” chiude la prima due giorni di Friuli Doc con successo, in un’edizione, la 25°, baciata dal sole e dal bel tempo. Già giovedì sera, dopo l’inaugurazione degli spazi di PromoTurismoFVG, la rassegna enogastronomica è partita con la marcia giusta richiamando sotto il tendone del salotto di Udine molti avventori ad assaggiare le tipicità locali. A parlare di identità e legame tra cucina e territorio, senza scordare la sostenibilità, è stato Emanuele Scarello, chef con due stelle Michelin al petto che ha aperto il ciclo di appuntamenti, in tutto una trentina, che tra incontri, eventi, presentazioni e degustazioni guidate accompagnano la manifestazione in programma fino a domenica a Udine. Oggi è stata la giornata dedicata a Montasio, nelle sue quattro stagioni, alla cipolla di Cavasso con formaggio asìno, zafferano e tuorlo bio marinato in compagnia dello chef Stefano Basello, mentre nel pomeriggio nel corso di “Alpe Adria: un viaggio tra i sapori e i paesaggi di Friuli Venezia Giulia, Carinzia e Slovenia” è stata presentata l’edizione monografica della rivista Falstaff realizzata lo scorso marzo in collaborazione con PromoTurismoFVG, Kärnten Werbung e l’ente di promozione turistica della Slovenia, per valorizzare cultura gastronomica ed enologica comune e i prodotti tipici. Nell’ottica di raggiungere un pubblico sempre più internazionale, Friuli Doc si conferma vetrina d’eccellenza e appuntamento da non perdere non solo per chi abita in Friuli Venezia Giulia, ma per l’intera regione dell’Alpe Adria. A seguire “E alore frico!”, organizzato dall’Agenzia regionale per la lingua friulana, poi un viaggio sensoriale alla scoperta delle birre artigianali con la degustazione di birre artigianali grazie a Confartigianato Imprese Udine in collaborazione con l’Associazione Artigiani birrai del FVG - presenti in piazza San Cristoforo con un’offerta di 17 birre - e “Il biscotto. Farina di mais al profumo di rosmarino, varakara e acetosa”, in uno show cooking per l’aperitivo friulano con il toc’ in braide rivisitato in collaborazione con lo chef Stefano Basello.



Gli appuntamenti di sabato e domenica

Sabato mattina lo spazio di PromoTurismoFVG aprirà alle 11 con “I prodotti del nostro territorio: la carne di pezzata rossa dal Friuli”, una degustazione guidata di carne di Pezzata Rossa italiana, pregiata razza allevata dalle 16 aziende partner della filiera della carne di Pezzata Rossa del Friuli Venezia Giulia, cui seguirà, alle 13 una verticale di stagionati nella degustazione a cura del Consorzio tutela formaggio Montasio. Alle 15 “E’ bio: ti puoi fidare”, l’incontro per approfondire il tema dei prodotti biologici regionali, cui seguiranno alle 17 la degustazione alla cieca di birre artigianali (sempre in collaborazione con l’Associazione artigiani birrai del FVG), alle 18.30 “…in punta di dita”, presentazione del libro di Germano Pontoni, e alle 20 “Orzotto con regina di San Daniele e mele marinate alla birra”, che vedrà ai fornelli la chef Eleonora Franco. Domenica alle 11 chef Max Noacco presenta la cucina vegana nello show cooking “Questa è la mia cucina con il bio”, alle 13 protagoniste “Le chiocciole di Colloredo in degustazione” con la chef Lorena De Sabata, alle 15 “Tutto Mele”, con lo chef Paolo Zoppolatti che esalterà al massimo il sapore del frutto tipico, per proseguire, alle 17, con “Le coppe artistiche” dell’Associazione gelatieri Confcommercio Udine, alle 18.30 “Ho scoperto che, nei supermercati, lo zafferano è sotto chiave come le lamette da barba”, in cui si parlerà dell’oro rosso dell’Alto Livenza e, infine, alle 20 si chiuderà la giornata con “Pezzata Rossa in due consistenze”, sempre in compagnia della chef Lorena De Sabata. Continuano gli appuntamenti anche nell’angolo dedicato ai bambini: oggi alle 11 “We love bread”, il laboratorio in inglese che racconterà ai più piccoli come si fa il pane, seguito, alle 15, da “Dal chicco al pane” nell’illustrazione dei cereali e della loro coltivazione in regione. Alle 16 “Radio alveare racconta!”, con un focus sulle api, alle 17 “Mastercogo pai fruts di Maman” e alle 19 “Chiocciolandia”, per fare amicizia con le lumache. Domenica alle 11 si riparte con “Mani in pasta: facciamo i biscottini con Ciccio Pasticcio” e alle 13 “Mamma ho fatto gli gnocchi con Ciccio Pasticcio”, due laboratori con lo chef Germano Pontoni dedicati ai bambini a partire dai tre anni, per proseguire alle 15 con “Chiocciolandia” e alle 17 “Per fare il legno ci vuole l’albero. Per fare l’albero ci vuole il seme…”, che chiuderà gli appuntamenti per i più piccini nella piazza “Assaggi di Friuli Venezia Giulia”.



Che cosa si trova in piazza San Giacomo

Quattordici produttori locali, i Consorzi di Montasio e Prosciutto di San Daniele, l’enoteca regionale gestita dall’Associazione italiana sommelier, l’Associazione gelatieri di Confcommercio Udine e le birre e prodotti a base di orzo e malto di Asprom: in piazza delle Erbe non si trovano solo i protagonisti più “celebri” delle tipicità regionali, ma anche i piccoli produttori locali, a raccontare le esperienze di nicchia che rendono unico e speciale un territorio come il Friuli Venezia Giulia. Il rinnovato stand da 1.200 metri quadrati, che vede il debutto ufficiale in regione del recente logo dedicato dell’ente del turismo all’enogastronomia, è suddiviso in più aree, con uno spazio dedicato a incontri e show cooking, dove si alternano presentazioni di libri, conferenze, degustazioni guidate e dimostrazioni in collaborazione con la Fic (Federazione Italia cuochi – Unione regionale cuochi Friuli Venezia Giulia), il mercato dei sapori, in cui si può acquistare direttamente i prodotti agroalimentari tradizionali, un’area bambini con animazione e laboratori, lo spazio Arlef, l’Agenzia regionale per la lingua friulana e, per la prima volta l’infopoint di PromoTurismoFVG, con una presentazione dell’offerta turistica regionale. Friuli Doc nel segno del rispetto delle tradizioni, ma anche dell’ambiente: nel grande spazio di PromoTurismoFVG vengono utilizzati materiali compostabili e biodegradabili per la somministrazione delle degustazioni.



Alla manifestazione partecipano, accanto all’enoteca regionale di Ais FVG, con i migliori vini Doc e Docg, la gelateria gestita da Associazione gelatieri Confcommercio Udine, la birreria di Asprom e diverse aziende tra cui Consorzio tutela formaggio Montasio, Consorzio del Prosciutto di San Daniele, Consorzio Collio, Consorzio delle Doc, Aiab, Anapri, Artigiani Birrai del Friuli Venezia Giulia, Borgo delle mele, azienda agricola Che Lumaca!, Consorzio per la tutela e valorizzazione Figo Moro da Caneva, gelateria Da Laura, Dok Dall’Ava, azienda agricola Faleschini Luigi, Friultrota, azienda agricola Gianni Carpenedo, La Blave di Mortean, Latteria di Visinale, azienda agricola Li.re.ste, società agricola Pomis, Slow Food FVG, Zafferano Alto Livenza.