Assemblea provinciale per Coldiretti Pordenone

Coldiretti Pordenone, in occasione dell’assemblea provinciale convocata per giovedì 9 giugno alle 20 a palazzo Mantica (corso Vittorio Emanuele) a Pordenone, organizzerà un’apertura straordinaria del punto informativo che fa parte del progetto promosso da Concentro, per la promozione delle imprese e la valorizzazione delle produzioni del territorio.

Lo spazio espositivo (palazzo Mantica, ex ufficio carburati) inaugurato qualche settimana fa, resterà aperto dalle 18, per l’intera serata, per far conoscere con Campagna Amica tutti i segreti sul cibo a chilometro zero, l’etichettatura trasparente e con giovani l’innovazione legata all’agricoltura 4.0. Lo spazio prevede anche un’area per i più piccoli.

È previsto anche uno sportello sui servizi rivolti alle imprese agricole oltre alle opportunità rivolte al cittadino come quelle fiscali con il Caf e quelli assistenziali con il patronato Epaca.