Assestamento, quasi 15 milioni per le risorse agroalimentari

Sfiorano i 15 milioni di euro le risorse previste in Assestamento per le risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna. Tra le voci più rilevanti 10 milioni vanno al Fondo di rotazione e 2 milioni alla realizzazione di progetti integrati nel comparto lattiero caseario, mentre 1,2 milioni sono destinati all'acquisto di attrezzature e macchinari da parte delle imprese agricole del Friuli Venezia Giulia.

"Con il ddl 141 abbiamo deciso anche di aggiornare e adeguare gli importi delle sanzioni della LR 15/1991 che disciplina l'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico"

ha spiegato oggi in Consiglio regionale l'assessore alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier.

"Si è deciso infatti di differenziare le sanzioni per i mezzi a motore in base al contesto. Nel caso in cui l'infrazione avvenga su una strada forestale l'importo della sanzione rimane quello già attualmente stabilito, mentre viene raddoppiato se si transita al di fuori della stessa".

"Con più di 65 mila euro vogliamo implementare, inoltre, l'attività istituzionale divulgativa dei parchi naturali regionali rivolta ai cittadini e agli operatori economici, con particolare riguardo alle opportunità offerte dai nuovi strumenti di programmazione comunitaria 2021-2027".

Nel corso del suo intervento in Consiglio regionale l'assessore Zannier ha anche anticipato la presentazione di alcuni emendamenti al ddl 141. "Uno riguarderà una nuova linea finanziaria su base triennale, in favore dei Consorzi di bonifica, per interventi volti a tutelare la fauna dalla caduta nei canali. Per questa iniziativa, realizzata in collaborazione con Anbi e con altri portatori di interesse - ha concluso Zannier - abbiamo stanziato 100mila euro per il 2021 e 150mila euro sia per il 2022 che per il 2023".