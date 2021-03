Asugi, educazione e sostenibilità alimentare

Asugi ha rinnovato per un periodo di ulteriori due anni la convenzione stipulata con l’Associazione “Slow Food – Condotta” di Trieste per lo sviluppo di progetti di educazione e sostenibilità alimentare nell’ambito delle attività di sicurezza alimentare e nutrizionale di competenza della Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento (SCIAN) di Prevenzione.



Asugi ha ritenuto opportuno procedere con il rinnovo della convezione, tenuto conto che le attività svolte dall’Associazione durante il periodo convenzionale, sono in linea con le funzioni attribuite alla SCIAN e hanno inoltre dato luogo alla prosecuzione del Progetto “Orti in Condotta”, in collaborazione con le Aree Educazione dei Comuni di Trieste e di Muggia. Il programma educativo ha, inoltre, una valenza pedagogica, riconosciuta a livello nazionale ed è stata riscontrata un’elevata adesione del corpo docente, durante tutto il biennio di durata della convenzione.