Asugi ringrazia l’Allianz Pallacanestro Trieste per i pranzi della domenica

Allianz Pallacanestro Trieste ha aderito al progetto Take care your doc, promosso dalla Nazionale Basket Artisti con il supporto della Nazionale Cantanti e HeartFullness Italia, che prevede la consegna di pasti, "i pranzi della domenica", ai medici ed al personale sanitario degli ospedali e delle strutture ospedaliere della città di appartenenza della squadra.

In questo caso, Allianz Pallacanestro Trieste ha coinvolto i suoi partner locali che si occupano di ristorazione e grazie anche al buon riscontro ricevuto da parte di queste realtà, si attiverà per la realizzazione e distribuzione verso le strutture sanitarie triestine di Asugi.



È stata l’amata stella biancorossa Andrea Pecile ad inaugurare il progetto con una consegna simbolica, venerdì 18 dicembre, alle 17:00 presso l’ospedale di Cattinara.

“Ringrazio, a nome di tutta ASUGI, per la solidarietà dimostrata da Allianz Pallacanestro Trieste. È riconosciuta la generosità di questa realtà sportiva triestina e ancora una volta possiamo coglierne la sensibilità che dimostra anche verso gli operatori sanitari coinvolti in questo difficile momento. Un plauso alla squadra e a questa bellissima iniziativa: “i pranzi della domenica”!” ringrazia il Direttore Generale di ASUGI, Antonio Poggiana.



Così il Presidente di Allianz Pallacanestro Trieste, Mario Ghiacci: “Si tratta di un piccolo gesto, ma che speriamo possa portare un po' di sollievo a chi sta svolgendo un compito insostituibile all'interno degli ospedali della città. Allianz Pallacanestro Trieste si è volentieri prestata ad un’iniziativa come Take Care Your Doc, promossa dalla Nazionale Basket Artisti con il supporto della Nazionale Cantanti e di HeartFulness Italia per poter dire grazie, assieme ai suoi sponsor che hanno donato questi "pasti della domenica", a tutti quegli operatori sanitari che ogni giorno compiono grandi sacrifici per alleviare le sofferenze dei pazienti".