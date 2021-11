Attesa a Dolegna per la Festa del Ringraziamento

A Dolegna del Collio, in occasione dell’annuale Festa del Ringraziamento promossa dalla sezione comunale della Coldiretti in collaborazione con CiviBank, sono stati consegnati i premi “Falcetto d’oro” 2020 e 2021 all’Enoteca di Cormons, per i suoi 30 anni di attività di promozione dei vini del Collio, una delle poche enoteche cooperative rimaste attive n Italia grazie alla tenacia della trentina di viticoltori cormonesi che l’hanno costituita, e al fondatore della Cooperativa Agraria di Dolegna del Collio e animatore di tante iniziative del borgo collinare (come la scuola sperimentale a tempo pieno e la fista del vino di Ruttars) Giorgio Maurencig che fu anche vicesindaco di Dolegna.

La cerimonia di premiazione è stata condotta dall’agronomo e giornalista Claudio Fabbro, presidente della giuria del Premio agricolo, che ha ripercorso le tappe di questo importate riconoscimento andato negli anni ad illustri personaggi ed enti legati al settore agrario.

L’evento, sostenuto da CiviBank quale istituto creditizio di riferimento del comparto primario, ha visto una grande partecipazione di pubblico e di autorità. Il vicepresidente di CiviBank Andrea Stedile, ha illustrato nella circostanza l’impegno della banca in favore delle aziende agricole nel corso dell’annata agraria 2020-21, a cominciare dalla gran mole di pratiche di finanziamento perfezionate a valere sulla Legge regionale 80: 19 mlioni di finanziamenti agevolati relativi a 110 pratiche di altrettante aziende per acquisto di nuove attrezzature, ristrutturazione finanziaria e magazzino vini. Altri 2 milioni hanno riguardato il leasing strumentale attraverso l’operatività della legge Sabatini. La presidente della Coldiretti di Gorizia Angela Bortoluzzi e il rappresentante della sezione di Dolegna Michele Buiatti, da parte loro, hanno tracciato un bilancio della stagione agraria appena trascorsa caratterizzato da luci e ombre stigmatizzando l’eccesso burocratico che ancora appesantisce il lavoro nei campi.

La liturgia eucaristica è stata il momento culminante della festa di San Martino, concluso dalla tradizionale benedizione dei mezzi agricoli cui è seguita la cerimonia di conferimento dei premi alla presenza di amministratori locali e imprenditori agricoli ai quali ha rivolto un indirizzo di saluto il sindaco di Dolegna Carlo Comis. Significativa e molto apprezzata la presenza di esponenti dei comuni.