Attesa per il premio Ochetta d’oro 2022

Nell'ambito degli Incontri di novembre in Galleria, al Museo civico delle carrozze d’epoca di San Martino di Codroipo, sono in programma tre serate a tema con il Centro di Documentazione della Cucina del ‘900, in collaborazione con il maestro di cucina Germano Pontoni, Maura Pontoni e Aps Progetto Quattro Stagioni.

Venerdì 11 novembre sarà consegnato il premio Ochetta d’oro 2022 alla famiglia Missana di Fagagna per l’alta professionalità che da oltre 30 anni dimostra nella gastronomia friulana legata all’oca e ai suoi prodotti.

Il programma prevede, alle 19, 'L’oca in cucina in cucina con l’oca'; dopo il saluto delle autorità, inaugurazione della serata e apertura della mostra dedicata all’oca. Alle 20 conferimento del Premio biennale l’ochetta d’oro, prima del Vin d’Honneur Oche Castagne e Vino a cura di Casale Cjanor Ristorante di Campagna, Pro Loco Valle di Soffumbergo e Associazione Volontaria Produttori Refosco di Faedis.