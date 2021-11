Attesa per la Rassegna Internazionale Viticoltura Enologia

"Questo evento incrocia un'esigenza primaria per il settore: quella del confronto. C'è infatti tra gli operatori tanta necessità di incontrarsi e di scambiarsi informazioni per essere pronti a cogliere qui cambiamenti ormai ineludibili del nostro tempo, che se gestiti con competenza e professionalità rappresentano delle concrete opportunità di miglioramento per le aziende".

Lo ha detto oggi, collegato in videoconferenza, l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, nel corso della presentazione di Expo Rive 2021, 'Rassegna Internazionale Viticoltura Enologia' che si terrà in Fiera a Pordenone dal 10 al 12 novembre.

Come ha sottolineato l'assessore, i momenti dedicati alle rassegne espositive sono particolarmente utili, soprattutto in un passaggio storico come quello attuale ancora contrassegnato dall'emergenza pandemica. "In queste occasioni infatti - ha spiegato Zannier - c'è la possibilità di incrociare le esigenze con le offerte e di capire quindi dove sia più opportuno concentrare le proprie attività".

"L'Amministrazione regionale - ha concluso l'assessore -, come ha già fatto nel passato, continuerà a dare il massimo sostegno a questa iniziativa, perché la riteniamo unica nel panorama locale e indispensabile per gli operatori, sia per quelli che espongono sia per quelli che vengono per comprendere e toccare con mano come stanno evolvendo i sistemi di produzione e il mercato".

QUI IL PROGRAMMA