Attesa per Le Bollicine sul Golfo

Si svolgerà il 27 marzo, per il sesto anno consecutivo, Le Bollicine sul Golfo, l’evento dedicato alle aziende vinicole nazionali e internazionali che producono vino frizzante. La manifestazione, che si rivolge al settore enogastronomico, sarà ospitata nel prestigioso palazzo della Stazione Marittima di Trieste. L’evento rappresenta un’ottima opportunità per far conoscere i propri prodotti e incontrare potenziali clienti, collaboratori e distributori del settore Horeca e naturalmente confrontarsi con i professionisti dell’enogastronomia.

Protagoniste della manifestazione saranno quindi oltre 70 cantine di bollicine provenienti da Italia, Slovenia e Croazia, che faranno assaggiare i loro prodotti dalle 14.30 alle 21. Ma non solo: a cornice di tutto l’evento, i vini saranno accompagnati dalle prelibatezze locali realizzate da rinomati Chef triestini e offerte dalle aziende del territorio.

Il prezzo del biglietto di entrata è di 25 euro e comprende il bicchiere di Bollicine sul Golfo e la degustazione di tutti i prodotti a catalogo.