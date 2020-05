Aumento del caffè al bar? Oro Caffè sostiene i baristi

“Vogliamo manifestare la piena vicinanza ai nostri clienti baristi che stanno affrontando questo duro passaggio con positività e buona volontà. Il caffè espresso rappresenta un’eccellenza italiana e come tale è riconosciuta e stimata in tutto il Mondo. All’estero, infatti, normalmente il pubblico è abituato a pagare di più il caffè in tazza, per esempio tra 1,75 e 1,90 in Austria e in Germania, 1,60 in Francia, 1,39 in Spagna, 1,50 in Russia e in Polonia e 1,30 in Grecia e in Romania", commentano Chiara e Stefano Toppano di Oro Caffè.

"Per cui troviamo sia ragionevole in questo momento in Italia l’innalzamento esiguo di 0,10 - 0,20 a tazzina. Questo potrà garantire il mantenimento di un ottimo livello qualitativo ed essere utile non solo per andare in contro alle spese fisse sostenute dai gestori in questi mesi di chiusura senza incassi ma anche per cercare di trovare un equilibrio con la minor affluenza nei locali dovuta ai nuovi regolamenti per l’emergenza Covid-19. Uno sforzo, peraltro simbolico, da parte di tutti non potrà che rappresentare la vicinanza e il senso di appartenenza a una comunità che ha voglia di ripartire in sicurezza, per il bene di tutti", concludono da Oro Caffè.