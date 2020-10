Birra artigianale e cibo di qualità, arriva 'Doppio Malto'

Un birrificio, un ristorante, uno spazio culturale, ma soprattutto #unpostofelice, dove la fame e la sete vengono sempre ben ricompensate. Tutto questo è Doppio Malto, una delle principali esperienze italiane legate al mondo della birra artigianale. Il marchio sbarcherà il 22 ottobre a Tavagnacco, in via Nazionale 20, con un locale di oltre 500 metri quadrati distribuiti su due piani.

IN TAVOLA. Birra sincera e cibo genuino sono al centro dell’esperienza che Doppio Malto propone ai clienti, con piatti e tipologie brassicole adatte sia ai palati più esigenti che ai neofiti. La specialità del menu, appena rinnovato, resta la carne alla brace. Non mancano poi piatti vegetariani, insalate, pasta per l’ora di pranzo (con il menu speciale a 8,5 euro), pizze al tegamino, burger di carne fresca e ricette in cui la birra è un ingrediente speciale come l’apprezzatissimo Birramisù (con biscotti Savoiardi inzuppati nella birra Old Jack) e galletto alla birra, dorato alla brace e e glassatto alla birra Crash, miele e spezie.

UN POSTO FELICE. Ma da Doppio Malto si può anche passare del tempo in tranquillità leggendo, studiando, giocando; si può festeggiare, incontrarsi, chiacchierare, discutere, litigare (con moderazione), sorseggiare un beer cocktail davvero inedito o tirare tardi davanti al maxi calciobalilla, al biliardo o al bersaglio delle freccette. Associazioni che cercano spazio, famiglie che cercano conforto, bambini che cercano tregua dalle famiglie e single che cercano scampo dai bambini troveranno qui accoglienza e cura (ma anche wi-fi gratuito). Divani, grandi tavoli, poltrone, angoli di relax sono sempre a disposizione.

LA BIRRA, PER COMINCIARE. Ogni birra artigianale firmata Doppio Malto è prodotta nei due birrifici di proprietà: quello storico di Erba (Como) e quello nuovo di Iglesias, in Sardegna, che a regime avrà una capacità produttiva di cinque milioni di litri. Le 18 etichette prodotte hanno ottenuto negli anni oltre 100 riconoscimenti internazionali. Per questo la birra non può che essere il biglietto da visita del locale: la prima birra, infatti, sarà gratuita fino al 30 ottobre per tutti i clienti del pranzo e della cena.

DOPPIO MALTO UDINE, in via Nazionale 20, 33010 Tavagnacco. Per info e prenotazioni: doppiomalto.com o 0432-421825