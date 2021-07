Borderwine a Udine, un matrimonio d’amore

Al centro di un territorio ricco di eccellenze enogastronomiche, Udine completa in questi giorni la sua già ampia offerta di manifestazioni in tema di cibo e vino di qualità con la quinta edizione di Borderwine, uno straordinario evento internazionale dedicato al vino naturale.

L’iniziativa arriva nella città di Friuli Doc il 25 e 26 luglio grazie alla determinazione e all’impegno degli organizzatori e dell’Assessorato al Turismo e Grandi Eventi. Borderwine sarà ospitato nel giardino esterno del Cinema Visionario di Udine.

Trenta vignaioli provenienti da Friuli Venezia Giulia, Italia, Austria e Slovenia proporranno il loro approccio al vino, quello appunto di Borderwine, che significa guardare al futuro, non solo dell’enologia ma dell’agricoltura in genere, opponendosi alla logica che vuole una produzione continua e massiccia ad ogni costo. Tra di loro esclusivamente produttori selezionati per il rispetto della biodiversità dei terreni, l’esclusione di qualsiasi tipo di pesticidi, additivi o di manipolazione chimica o fisica.

“Udine è la naturale sede di un evento come Borderwine che mette al centro la qualità dei prodotti e la sostenibilità ambientale. Anche per questo abbiamo voluto offrire agli organizzatori tutto il nostro supporto", ha spiegato Maurizio Franz Assessore al Turismo del Comune di Udine. "Stiamo organizzando un’edizione speciale di Friuli Doc e il grande interesse che Borderwine raccoglie tra gli appassionati di grandi vini rappresenta una premessa ideale all’evento”.

“Ci teniamo particolarmente a ringraziare l’Assessore Franz e la struttura dell’Organizzazione Grandi Eventi del Comune di Udine per il loro impegno nell’offrirci tutto il supporto necessario per l’organizzazione dell’evento" dichiarano gli ideatori di Borderwine, Valentina Nadin e Fabrizio Mansutti. "Il giardino del Visionario è una location perfetta per Borderwine. Siamo certi che la manifestazione di quest’anno rappresenterà un ulteriore progresso per il movimento del vino naturale”.

L’ingresso a Borderwine costa 20 euro, 35 per le due giornate. I biglietti sono acquistabili in prevendita sul sito gustait.com.

Borderwine è organizzato con il sostegno del Comune di Udine, PromoturismoFvg, Fvg Taste, Camera di Commercio di Udine e Pordenone e grazie al contributo di Banca di Cividale, Inox Friuli, Prontoauto, Enofriuli, Lavanderia Adriatica.