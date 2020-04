Buoni Spesa, a Palmanova già aiutate 31 famiglie

Uno dei primi in regione, il Comune di Palmanova conclude la prima settimana di erogazione dei buoni spesa promossi dal Governo come misura urgente di solidarietà alimentare. In pochi giorni di attività, i Servizi sociali del Comune hanno aiutato 31 tra famiglie e singoli, per un totale di 3.380 euro consegnati in buoni spesa del valore di 20 euro cadauno. I fondi messi a disposizione per Palmanova dal Governo ammontano a circa 28.000 euro. Ogni famiglia bisognosa riceverà quindi oltre 100 euro a settimana da utilizzare per acquistare generi alimentari o beni di prima necessità.

Hanno ottenuto un aiuto otto singoli, sei famiglie composte da 2 persone, otto da 3-4 persone, sette nuclei da 5-6 persone e due nuclei con presenza di neonati o persone con disabilità. I 169 buoni spesa consegnati, in quantità proporzionale ai componenti della famiglia, sono andati a sei nuclei attualmente già in carico al Servizio Sociale, a dodici conosciuti per pregresse prese in carico dal servizio e a tredici non noti e che per la prima volta prendono contatto con queste forme di assistenza.

Il Sindaco Francesco Martines, assieme all’assessore alle politiche sociali Giuseppe Tellini: “L’attuale situazione di emergenza sanitaria e le conseguenti restrizioni che hanno portato alla chiusura di attività economiche e produttive, ha colpito certamente molte famiglie che mai hanno avuto necessità di rivolgersi ad un Servizio Sociale ma ha contribuito ad aggravare la situazione già complessa di alcuni nuclei già seguiti. Questi presentano diverse situazioni di disagio, dal lavoro all’isolamento domestico fino a gravi problematiche di tipo economico. Si è notato anche un ritorno al Servizio Sociale di alcuni nuclei che, pur essendo riusciti per un periodo anche lungo a rendersi autonomi economicamente, hanno mantenuto fragilità importanti, soprattutto sul versante della stabilità lavorativa, dal precariato al lavoro non regolare”.

“Queste tipologie di aiuto si stanno rivelando utilissime per far emergere un disagio sociale sconosciuto fino ad oggi e si stanno dimostrando fondamentali anche se da alcuni criticate ma poi ampiamente utilizzate e apprezzate da chi ha bisogno. Abbiamo attivato il servizio in tempi record per venire incontro alle stringenti necessità di chi ha davvero bisogno nell’immediato di un aiuto. E la risposta di tante famiglie, ci sta dando ragione”.







Per accedere all’aiuto è possibile chiamare ogni lunedì (escluso il 13/4), mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 12, il Servizio Sociale del Comune di Palmanova al numero 0432 922 117 oppure 0432 922 116. Al telefono sin concorderà un appuntamento con le operatrici del servizio per un colloquio utile a comprendere la reale situazione d’indigenza.







Sul sito del Comune di Palmanova www.comune.palmanova.ud.it, sezione Avvisi, si trovano le linee guida con i criteri di valutazione, il modulo di autodichirazione e le attività comerciali dove poter utilizzare i buoni.







Questi potranno essere spesi nei supermercati, nei negozi di generi alimentari, panifici, macellerie e pescherie, ortofrutta, bancarelle alimentari del mercato, farmacie, parafarmacie, erboristerie e negozi di prodotti per l’igiene personale, con sede nel Comune di Palmanova e che hanno aderito all’iniziativa. I buoni non daranno resto e saranno utilizzabili solo per beni alimentari o di prima necessità.







Le attività commerciali, una volta consegnati i beni di prima necessità e ritirato il Buono, dovranno presentare una richiesta di rimborso (non è necessaria l’emissione di una fattura elettronica) con l’elenco dei Buoni Spesa ritirati e degli scontrini fiscali o altri documenti fiscali rilasciati, inviando poi la documentazione tramite PEC, mail, posta o fax al Comune di Palmanova.