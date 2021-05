Buttrio, la Corte delle Fucine ha il marchio Io Sono Fvg

Un’importante vetrina entra a fare parte del network “Io Sono Friuli Venezia Giulia”. Lungo la statale a Buttrio, il rinnovato locale "Le Fucine Caffè & Bistrot" ha appena conseguito il marchio dorato riservato alle attività che scelgono fornitori regionali attenti alla sostenibilità.

Il locale, realizzato nell’ex stazione di servizio disegnata dal celebre architetto Marcello D’Olivo negli Anni ’60, appena ristrutturato dal gruppo Danieli, diventa così un punto di riferimento nell’offerta di ristoranti che possono vantare il simbolo ideato dalla Regione. L’insegna di “Io Sono Friuli Venezia Giulia” è quindi sempre più diffusa, oltre che sui banconi di supermercati e botteghe enogastronomiche, anche presso le aziende della ristorazione.

Le Fucine, non appena ha saputo dei principi di sostenibilità e territorialità alla base del nuovo marchio, ha presentato subito richiesta di adesione all'iniziativa ad Agrifood FVG, che gestisce il marchio per conto della Regione, ottenendo in breve tempo, dopo aver dimostrato il rispetto dei requisiti, l’affiliazione.

Il brand regionale si allinea infatti perfettamente ai valori che caratterizzano il nuovo locale: territorio, cucina di prossimità, qualità degli ingredienti e del servizio offerto. Lo staff, in particolare lo chef Andrea Fantini, ha creato un menù frutto di attente ricerche sulle materie prime provenienti dal Friuli Venezia Giulia e soprattutto sulla naturalezza e armonia degli abbinamenti, coniugando il susseguirsi delle stagioni con varietà, freschezza e genuinità degli ingredienti.

Per la definizione di questa ricca offerta, lo staff ha persino visitato di persona alcune delle aziende “Io Sono Fvg” presso cui l’attività si rifornisce e, in questo percorso, ha incrociato e sposato immediatamente il marchio e la filosofia che lo anima.

“Dentro un caffè, un dolce o un piatto si nasconde una storia da raccontare: la passione per l'accoglienza e l'amore per il proprio territorio” spiegano dallo staff di “Le Fucine”.