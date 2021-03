Si chiama "Buttrio tra vigneti e cantine" il nuovo progetto della Pro Loco Buri A.p.s. che in questo periodo segnato dall'emergenza Covid-19 ha voluto creare una vetrina multimediale delle realtà del territorio di Buttrio per farne conoscere i pregiati vini.



Si tratta di videointerviste ai titolari delle cantine locali, che attraverso un format diretto e perfetto per essere condiviso anche sui social network, possono presentare così le proprie realtà e le proprie eccellenze vinicole. Dopo l'invito rivolto a tutte le cantine di Buttrio, sono state realizzate le prime 8 interviste alle altrettante realtà che hanno risposto positivamente alla proposta: ma il progetto ora rimane aperto alle altre cantine che vorranno partecipare nelle prossime settimane.



"In questo modo - ha spiegato il presidente della Pro Loco Buri Emilio Bardus - abbiamo voluto dare il nostro contributo al comparto locale del vino, che come altri settori economici sta soffrendo per la pandemia in corso. Da anni collaboriamo con le cantine per una promozione unitaria della vocazione enoturistica del nostro territorio e attraverso questo progetto video curato dal nostro Ufficio Turistico abbiamo voluto ringraziare i produttori e dare loro una mano. Contiamo di pubblicare, a partire dal primo fine settimana di marzo, un video a settimana sui nostri canali social, coinvolgendo anche il mondo delle Pro loco regionali, attraverso il Comitato Unpli FVG e quello delle Città del vino, per dare la maggiore diffusione possibile alle videointerviste".



Attualmente, curate dall’Ufficio d'informazione e accoglienza turistica di Buttrio, sono state realizzate le videointerviste alle cantine: Az. Agr. Flavio Pontoni, Soc. Agr. Lavaroni Marcello, Vini TAMI, Az. Petrucco di Lina e Paolo Petrucco, Az. Vitivinicole Valle di Luigi Valle, Az. Agr. Paolo Sioni, Az. Agr. Buiatti Livio e Claudio di Buiatti Claudio e Az. Conte d’Attimis - Maniago. Saranno visibili sulle pagine Facebook Ufficio Turistico Buttrio e Pro Loco Buri - Buttrio.