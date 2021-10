Calici d’Autore alla scoperta del Collio di Capriva

Prosegue dal 22 ottobre al 7 novembre con Calici d’Autore l’edizione 2021 del festival Duino&Book, Storie di Pietre, di Angeli e di Vini. Il ricchissimo programma della rassegna prevede fino a fine anno una maratona di presentazioni libri, Premi letterari e degustazioni in luoghi particolari con oltre 40 eventi tra storia, letteratura ed enogastronomia per la promozione della cultura e del territorio. Ma ci sarà spazio anche per le mostre, la musica e il teatro. Dal 22 ottobre al 7 novembre con Calici d’Autore attarverso conferenze, mostre e degustazioni, si andrà alla scoperta delle cantine del Collio di Capriva del Friuli.



Venerdì 22 ottobre alle ore 18.30 presso il Centro Civico di Capriva del Friuli sarà inaugurata la mostra “Isonzo le Dodici Battaglie”. L’iniziativa è promossa dal Gruppo Ermada “Flavio Vidonis” di Duino Aurisina congiuntamente con il Comune di Capriva del Friuli e sostenuta dalla Regione Autonoma FVG nell’ambito di DUINO&BOOK e del Progetto Vini Appuntamento con La Storia.



Alla Cerimonia di inaugurazione interverranno Massimo Romita, Presidente del Gruppo Ermada Flavio Vidonis, Paolo Verdoliva Presidente Sezionale Gorizia Associazione Nazionale Alpini e Daniele Sergon, Sindaco di Capriva del Friuli. Nell’occasione verrà attribuita la Cittadinanza Onoraria del Comune di Capriva del Friuli in concomitanza con il centenario della deposizione all’Altare della Patria di Roma al “Milite Ignoto” (1921-2021).La mostra "Isonzo le Dodici Battaglie" ha già riscosso una grandissima attenzione nelle varie tappe compiute in giro per l’Italia e l’Europa. Composta da pannelli espositivi che ripercorrono le battaglie che avvennero sul fronte dell’Isonzo e descrivono il territorio teatro degli eventi che si susseguirono dal 1914 al 1918, la cronologia è stata realizzata avvalendosi del contributo di Stefano Gambarotto, Presidente dell’Istituto del Risorgimento di Treviso ed è corredata da immagini d’epoca (grazie anche alla collaborazione del Museo Civico per il Risorgimento di Bologna) riconducibili agli eventi descritti, messe a disposizione dagli Istituti e da numerosi cultori della materia. Realizzata in occasione del centenario della Grande Guerra, la mostra ripercorre, con fotografie e testi, gli eventi legati al fronte segnato dal fiume Isonzo. Dal settembre del 2015 l'esposizione ha toccato diverse città: Duino (Castello), Bologna (Museo del Risorgimento), Grado (Casa della Musica), Farra d’Isonzo (Municipio), Szombathely (Università), Mantova Capitale Italiana della Cultura (Palazzo Maria delle Vittorie) San Pietro al Natisone e Palazzo Belgrado Antonini sede della Provincia di Udine, Spilimbergo (Palazzo Tadea) Trieste (Museo de Henriquez) per un totale di 70.000 visitatori. La mostra, giudicata miglior progetto 2015 della Provincia di Trieste, gode del patrocinio del Governo Italiano struttura di Missione per il Centenario, nonché di diverse città della Regione Emilia Romagna e della Regione Veneto e ha visto la collaborazione dell’Istituto per il Risorgimento di Treviso, del Museo Civico del Risorgimento di Bologna, dell’Associazione Emilia Romagna al Fronte, del Gruppo Speleologico Flondar, del Gruppo Speleologico di San Martino del Carso, dell’Associazione Ungherese Meritum, di Ajser 2000, Lions Club e dell’ANA Sezione di Gorizia.Gli orari di apertura della mostra, visitabile fino al 7 novembre sono i seguenti: lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 9.30 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 15.30 alle 19.30 e sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00. L'ingresso sarà consentito nel rispetto nelle normative antiCovid in vigore.In contemporanea con l'esposizione di Capriva del Friuli sarà allestita nella Basilica di San Giovanni in Tuba (fino al 24 ottobre) e a Cervignano (dal 30 ottobre) la mostra storico fotografica “Alla ricerca del Milite Ignoto”, realizzata in collaborazione con Soprintendenza Archivistica del Friuli Venezia Giulia, Comune di Duino Aurisina, Comune di Terracina e Parrocchia di San Marco.Nel programma delle iniziative previste all’interno di Duino&Book, venerdì 29 ottobre alle ore 20.30 a Capriva si terranno la proiezione del film documentario “Isonzo” curato dal M° Licio Venizio Bregant, nonché diverse iniziative inserite nell'ambito della rassegna Calici d'Autore che verrranno diffuse e trasmeesse online sui canali social di Duino&Book.Dieci i partner ufficiali: Comune di Capriva del Friuli (Gorizia – Fvg), Comune di Montereale Valcellina (Pordenone - Fvg), Comune di Prepotto (Udine - Fvg), Città di Buie / Grad Buje Buie (Croazia ), Comune di Terracina (Latina - Lazio ), Istituzione Bologna Musei – Museo del Risorgimento di Bologna (Bologna – Emilia Romagna), Associazione Nazionale Città del Vino (Siena – Toscana), Università della Terza Età Aps (Trieste – Fvg), Associazione Genitori Rilke Aps (Duino Aurisina - Fvg), Gruppo Speleologico Flondar (Duino Aurisina - Fvg), ma oltre 50 ulteriori soggetti, editori, enti, associazioni, aziende, media, saranno coinvolti e protagonisti degli eventi distribuiti negli otto mesi di svolgimento. E non possiamo non citare su tutti la Sezione di Borgo Hermada del Gruppo Ermada Flavio Vidonis con il presidente Luigi Orilia, l’Associazione Pedagnalonga, Le Vie delle Foto, il Lions Club Duino Aurisina, l’Ajser 2000 e tantissime altre entità associative e istituzionali.Il progetto è inserito all’interno della rassegna “Algy il magnifico lettore” iniziative di promozione della lettura promosso dal Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina e il Centro per il libro e la Lettura.