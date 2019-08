Calici di Stelle, a Buttrio c'è anche la paella

Si rinnova venerdì 9 agosto, dalle 19.30, uno degli appuntamenti estivi più attesi a Buttrio: Calici di stelle, la tradizionale serata all’insegna del vino dei produttori locali organizzata da Città del Vino e Movimento turismo del vino in programma come sempre in prossimità della magica notte di San Lorenzo. Questa edizione si arricchisce di una spettacolare paella, preparata da Severo Alessandro, mentre il maestro di cucina Germano Pontoni delizierà i presenti con bocconcini di tacchino e salsa suprema all'agretto di limone, insalata di farro con ortaggi, fantasie di formaggi dell’azienda agricola Sioni, dolci, “piarciolade”. Il tutto bagnato dagli ottimi vini delle aziende vitivinicole di Buttrio.

Mentre si conteranno le stelle cadenti, grandi e piccini potranno ascoltare letture a cura della biblioteca di Buttrio e dell’associazione Teatro Tutto Tondo, accompagnate dalla musica del Duo d’Arpa. Alvio&Elena intratterranno fino a tardi con canti e balli, mentre il museo della civiltà del vino sarà visitabile, tra tini, vecchie bottiglie e attrezzi da lavoro. Ingresso libero, consumazioni a pagamento con la possibilità di acquistare il braccialetto a 15 euro per degustazioni illimitate, che consentiranno di partecipare all’estrazione per quanti avranno aderito anche agli altri eventi di Calici di stelle in regione.