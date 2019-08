Calici di Stelle, e la festa continua

Da Zafferana Etnea (Catania) ad Aquileia (Udine) passando per la Calabria alcune Città del Vino hanno deciso di far fare gli straordinari alla manifestazione enoturistica più importante dell’estate: Calici di Stelle. Solo nella notte tra il 9 e l’11 agosto con oltre cento eventi nelle piazze dei Comuni enoturistici di tutta l’Associazione Nazionale Città del Vino ha stimato la presenza di oltre un milione di partecipanti, in larghissima parte giovani, segno che il vino è percepito ormai come un elemento di cultura, territorio e tempo libero. Quest’anno l’evento organizzato da Movimento Turismo del Vino in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Vino è dedicato al cinquantesimo anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla luna avvenuto il 20 luglio 1969 ad opera degli astronauti americani della navicella spaziale Apollo 11. La luna e le stelle cadenti, cielo sereno permettendo, potranno essere ammirate non solo volgendo lo sguardo verso il cielo ma anche approfittando della collaborazione con l’UAI, l’Unione Astrofili Italiani che anche per questa edizione sarà in prima linea per garantire la riuscita dell’evento.



«Il messaggio che vogliamo rinnovare con Calici di Stelle, quest’anno dedicata ai 50 anni dal primo allunaggio, è che il vino è sopratutto cultura e piacere. Quindi bere bene, in modo consapevole e sempre con moderazione. Le piazze e le strade delle nostre Città del Vino accoglieranno turisti ed appassionati per una grande festa che si ripete e si rinnova ogni anno» afferma il presidente di Città del Vino, Floriano Zambon.

Questi gli ultimi appuntamenti di Calici di Stelle fio al 19 agosto



AQUILEIA (Udine) - Domenica 11 agosto e Lunedì 12 agosto. NELLA CITTA' PATRIMONIO UNESCO: ESPERIENZE GUSTATIVE ALL'INSEGNA DEI SAPORI DELL'AGRO AQUILEIESE. In una cornice ricca di fascino e di storia quale quella di Piazza Capitolo e della Basilica Patriarcale di Aquileia, il vino del territorio vive due giorni da protagonista accompagnato dalle degustazioni dei sapori dell'Agro Aquileiese. Domenica 11 e lunedì 12 agosto l'appuntamento nella Città Patrimonio dell'UNESCO è dalle ore 19.30 alle ore 24.00 circa, dove saranno allestiti i Banchi degustazione dedicati alle 17 Aziende del territorio e non solo: Borgo Claudius, Cà Bolani, Cà di Volpe, Cantina Puntin, Castello di Rubbia, Donda, Elio Vini, Foffani, La Corta di Calligaris Denis, Mulino delle Tolle, Obiz, Ritter de Zahony, Segreta, Tarlao, terre di Palazzatto, Valpanera, Vini Ballaminut e Vini Brojli. I vini proposti saranno in degustazione accompagnati dalle succulente proposte gastronomiche di ristoranti e produttori dell'Agro Aquileiese. Non manca, per l'occasione, l'accompagnamento musicale con concerti in piazza, spettacoli ed interessanti percorsi esperenziali alla scoperta della eredità culturale di Aquileia, veri e propri Night Tours che toccheranno il Museo Archeologico Nazionale, aperto eccezionalmente anche il lunedì, il Sepolcreto Romano, la Domus ed il Palazzo Episcopale, siti aperti in notturna esclusivamente per l'evento grazie alla collaborazione con la Fondazione Aquileia ed il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia. INFO: tel. 0431.916904 - cultura@comune.aquileia.ud.it



ZAFFERANA ETNEA (Catania) Mercoledì 14 agosto. RITORNA "EMOZIONI E SAPORI DELL'ETNA". Si svolge con grande successo ogni anno la manifestazione "Calici di Stelle - Emozioni e Sapori dell'Etna". Ritorna anche quest'anno, in data mercoledì 14 agosto, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 presso il Parco Comunale ed il centro storico di Zafferana Etnea. Qui, saranno allestiti i banchi di degustazione di prodotti tipici abbinati all'eccellenza della Denominazione Etna. Un vero e proprio percorso del gusto, quello che partirà dall'abbinamento del vino con il lardo ed i salumi, per arrivare all'Olio extravergine di oliva ed ai formaggi, accompagnati dal miele della zona, prodotto tipico d'eccellenza che distingue e caratterizza anche questo Zafferana Etnea, socio fondatore, tra l'altro, dell'Associazione Nazionale "Città del Miele". INFO: tel. 347.6686745 - 329.6884213 - segreteria@comunezafferanaetnea.it www.comunezafferanaetnea.it



BIANCO (Reggio Calabria) - Lunedì 19 agosto. BRINDISI SUL LUNGOMARE. Appuntamento estivo irrinunciabile per i visitatori e per i bianchesi, dove il vino è assoluto protagonista. Anche quest'anno si svolgerà a Bianco, il 19 di agosto, la manifestazione Calici di Stelle per celebrare la festa, ma anche dibattere, raccontare, riscoprire e tramandare il valore aggiunto di questa terra, così ricca di prodotti tipici locali, oltre che di vini affermati. All'evento saranno presenti i produttori dei vini "Greco di Bianco" DOC, "Mantonico Passito" IGT Locride, oltre che di una rosa di vini della Provincia di Reggio Calabria. Le degustazioni saranno accompagnate da un piacevole intrattenimento musicale dalle ore 22.00 alle ore 24.00. Per l'occasione il Comune di Bianco organizzerà un convegno dedicato al tema del vino, delle produzioni tipiche e del turismo enogastronomico. INFO: tel. 0964.911002 - 388.6910027 - sindaco@comune.bianco.rc.it - www.comune.bianco.rc.it



PLATANIA (Catanzaro) - Sabato 17 agosto. GUARDANDO LA LUNA PRESSO I "GIARDINI DIMORA DELLE FATE": CANZONI, POESIE ED AFORISMI SUL VINO. E' in preparazione a Platania, presso i Giardini Dimora delle Fate (Corso Umberto I) una bellissima edizione di Calici di Stelle. L'iniziativa è pensata per essere un omaggio ai vini della Calabria ed è titolata dagli organizzatori "Guardando la Luna". Per l'occasione è previsto l'intrattenimento a cura degli Scalzi Musici Silvani con canzoni, poesie ed aforismi sul vino. L''appuntamento è quindi in Corso Umberto I dalle ore 20.00 alle ore 24.00. INFO: tel. 329.5477485 - info@prolocoplatania.it - www.prolocoplatania.it



TAURIANOVA (Reggio Calabria) - Venerdì 16, Sabato 17, Domenica 18 agosto. STREET FOOD TAURIANOVA VILLAGE. Torna lo Street Food Taurianova Village, l'evento dell'estate dedicato al cibo ed all'arte di strada, organizzato dall'Associazione Lzero63, che per tre serate animerà Taurianova e dintorni. Una spettacolare attrazione tra laboratori del gusto, show cooking , conferenze, workshop e tanti street fooders di eccellenze culinarie è ciò che attende il visitatore nella pineta di Largo Bizzurro a Taurianova dal 16 al 18 agosto. L'esperienza sensoriale sarà arricchita dalla presenza delle migliori cantine che proporranno ai visitatori un vero e proprio percorso tra i vini più prestigiosi del territorio. A rendere esclusiva l'atmosfera dello Street Food Taurianova Village sarà la proposta degli artisti di strada. INFO: tel. 366.2533877 - cantine@taurianovastreetfood.it



RAVELLO (Salerno) - Lunedì 12 agosto. IN COSTIERA AMALFITANA: UN VIAGGIO SENSORIALE NEL BELVEDERE DI RAVELLO. Quello in programma per Calici di Stelle a Ravello è un viaggio sensoriale tra vino, stelle, musica e cibo, dove il turista e gli appassionati del vino riscoprono le bellezze paesaggistiche e storiche della città di Ravello. Una passeggiata di emozioni, quella che inizia alle ore 20.30 e che percorre la strada nobile dei grandi alberghi di Ravello, dall'Auditorium all'aperto alle spalle del Duomo a Via San Giovanni del Toro, per arrivare nell'omonima piazzetta e proseguire nell'incantevole e panoramica Via Santa Margherita, fino a giungere in Piazza Fontana Moresca. Partecipano le più importanti cantine del territorio campano e della Costiera Amalfitana, le Donne del Vino, il Consorzio di Tutela Vini del Sannio, il Consorzio di Tutela Vini del Vesuvio ed il Consorzio di Tutela "Vita Salernum Vites", il tutto con il coordinamento dell'AIS Costiera Amalfitana. Un percorso degustativo preparato dagli chef degli Hotel Bonadies, La Moresca, Parsifal, Belmond Caruso, Palazzo Avino, Villa Fraulo e Villa Maria accompagna il tutto, con prodotti tipici del Caseificio Staiano e della Tramontina, con prodotti dell'Antico Forno Carreri e con prelibatezze dei maestri di alcune storiche pasticcerie campane. E' davvero l'occasione per scoprire i sapori sanniti attraverso la selezione di alcune tipicità del brand "Sannio Autentico", oltre che l'occasione per conoscere i prodotti della Costiera Amalfitana del Consorzio Limoni Costa d'Amalfi. Il programma è arricchito dalla musica, che sarà possibile ascoltare tra il belvedere, le viuzze e le piazzette della zona alta di Ravello. E' inoltre prevista l'osservazione delle stelle, grazie alla illustrazione guidata del Centro Astronomico Neil Armstrong di Salerno. Chiude la serata, nella suggestiva cornice di Piazza Fontana Moresca, un coinvolgente concerto dell'Orchestra Raoul & Swing; il modo migliore per apprezzare il mix di suoni, sapori e profumi della magica Ravello. Per acquistare i biglietti: Prevendita presso il Tourist Office di Ravello Giardini del Monsignore tel. 089857063 o nei punti vendita Go https://www.go2.it/rivenditori Prevendita on line https://www.go2.it/evento/calici_di_stelle/4098 INFO: tel. 0898.57096 - 328.6503907 (Tourist Office)





