Calici di Stelle, le eccellenze del territorio unite al fascino della diga di Grado

Chiusa l’edizione 2019 di Calici di Stelle a Grado che si è rivelata un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati e i turisti che, nel corso delle due suggestive serate del 9 e 10 agosto, in diga Nazario Sauro e Giardini Palatucci, hanno “giocato” con raffinati abbinamenti tra gli eccellenti vini regionali e le pietanze tipiche locali.

L’evento, inserito in un ampio progetto di concreta sinergia tra diverse realtà del territorio, è stato organizzato anche quest’anno da Movimento Turismo del Vino FVG in collaborazione con l’associazione Città del Vino a Grado con il Comune di Grado e Pro Loco Grado e ad Aquileia (11 e 12 agosto dalle 19.30 alle 24.00) con il Comune di Aquileia e il supporto dell’Associazione Imprenditori Città di Aquileia – Club di Prodotto Aquileia te Salutat e il Consorzio Doc Aquileia.

Due serate di degustazioni enogastronomiche centrate sulle eccellenze territoriali: i partecipanti hanno potuto degustare i vini regionali delle 25 cantine presenti abbinandoli alle 5 pietanze gastronomiche della laguna e del territorio di Grado proposte da Pro Loco Grado.

E non finisce qui: domenica 11 e lunedì 12 agosto Calici di Stelle prosegue ad Aquileia in Piazza Capitolo a partire dalle 19.30. Nella città UNESCO, troverete 17 cantine del territorio ma anche di altre zone della regione e potrete accompagnare le vostre degustazioni con assaggi dei prodotti tipici dell’Agro Aquileiese realizzati da Alla Colombara, Al Granaio, Hotel Ristorante Patriarchi, panetteria Sandrigo e pasticceria Mosaico.

Non mancherà l’accompagnamento musicale con concerti in piazza, spettacoli e interessanti percorsi esperienziali alla scoperta delle eredità culturale di Aquileia: veri e propri Night Tours che toccheranno il Museo Archeologico Nazionale, aperto eccezionalmente anche di lunedì, il Sepolcreto Romano, la Domus e il Palazzo Episcopale, siti aperti in notturna esclusivamente per l'evento grazie alla collaborazione con la Fondazione Aquileia e il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia. Domenica 11 sono previste visite gratuite al Sepolcreto Romano, la Domus e il Palazzo Episcopale. Potete raggiungere in autonomia i siti, aperti fino alle 23.00, per una visita accompagnati da guide presenti in loco. Lunedì 12 sarà possibile: visitare con ingresso gratuito Domus e Palazzo episcopale (piazza Capitolo); visitare con ingresso gratuito il Sepolcreto (via XXIV maggio) visitare il Museo Archeologico Nazionale (via Roma, 1) e la mostra "Magnifici Ritorni" (biglietto € 10,00) fruendo di una visita guidata con prenotazione obbligatoria e della durata di 50 minuti circa con partenza alle 19.30, alle 20.30 e alle 21.30 dalla biglietteria del museo. Il Museo è comunque visitabile in autonomia e senza prenotazione dalle 19.00 alle 23.00 (la biglietteria chiude alle 22.00); seguire un tour completo e coordinato da un addetto di Calici di Stelle della durata di 1 ora e mezza circa con visita guidata al Museo Archeologico Nazionale e alla mostra temporanea "Magnifici Ritorni" (biglietto € 10,00), al Sepolcreto e alla Domus e Palazzo episcopale.

Il tour parte alle 19.25, alle 20.25 e alle 21.25 da Piazza Capitolo. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni su tutte le attività della serata e prenotazioni: museoaquileiadidattica@beniculturali.it oppure 0431.91035

Si ringraziano per la collaborazione i partner e gli sponsor tecnici di Calici di Stelle: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comuni di Grado e di Aquileia, Civibank, Del Torre, Acqua Dolomia, Juliagraf, Il Maggese / Novalis, Vino e Sapori FVG, Q.B. Quanto Basta, AsterCoop Madimer, Fondazione Aquileia e il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia.