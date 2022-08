Calici di Stelle a Camino e Premariacco

Entra nel vivo il programma di Calici di Stelle, la grande rassegna estiva che unisce i migliori vini del territorio al piacere di stare insieme sotto il cielo stellato. Con le Città del Vino due appuntamenti il 4 agosto alle 19.30 a Camino al Tagliamento e Premariacco.

A Camino al Tagliamento, giovedì 4, nella suggestiva location di Casa Liani, in via Chiesa, è in programma una bella degustazione di vini dei produttori locali Ferrin, Forchir, Sbaiz, Vendrame e Sergio Scarbolo, accompagnati dalle specialità del ristorante “A Volt di Sede”.

La serata sarà accompagnata da musica dal vivo. L’appuntamento è dalle 20 alle 24. Info: Tel. 0432.919000 – info@caminoaltagliamento.org

Un vero e proprio museo all’aperto quello che accoglierà i partecipanti all’evento di giovedì 4 agosto nel bellissimo Parco Sculture Braida Copetti di Premariacco. Sono previste degustazioni enogastronomiche con accompagnamento musicale. L’appuntamento è dalle 19 all'1. Info: Tel. 346.2790793 – elenaosgnach@gmail.com

Calici di Stelle è organizzato dall'Associazione italiana Città del Vino insieme a Movimento Turismo del Vino ed Enit. La rassegna gode del sostegno di BancaTer, PromoturismoFvg – Io sono Friuli Venezia Giulia e Strada Vino e Sapori del Friuli Venezia Giulia. Le rassegne rientrano nel programma nazionale di Duino Aurisina – Devin Nabrežina Città italiana del Vino.

I soggetti aderenti alle Città del Vino in regione sono 36. I Comuni sono 30: Aquileia, Bertiolo, Buttrio, Camino al Tagliamento, Capriva del Friuli, Casarsa della Delizia, Chiopris Viscone, Cividale del Friuli, Cormons, Corno di Rosazzo, Dolegna del Collio, Duino Aurisina - Devin Nabrežina, Gorizia, Gradisca D’Isonzo, Latisana, Manzano, Mariano del Friuli, Moraro, Nimis, Palazzolo dello Stella, Povoletto, Pocenia, Premariacco, Prepotto, San Giorgio della Richinvelda, San Giovanni al Natisone, Sequals, Sesto al Reghena, Trivignano Udinese, Torreano. Aderiscono anche 6 Pro Loco: Casarsa della Delizia, Buri Buttrio, Mitreo Duino Aurisina, Risorgive Medio Friuli Bertiolo, Manzano e Latisana.