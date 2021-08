Calici di Stelle ad Aquileia ricorda il Centenario del Milite Ignoto

Calici di Stelle fa tappa ad Aquileia il 7 e 8 agosto in piazza Capitolo, al cospetto della Basilica Patriarcale. Dalle 19 si potrà accedere al percorso di degustazione appositamente studiato per rispettare il desiderio di assaporare la bellezza del luogo, dei prodotti locali e dei vini del Consorzio Doc Friuli Aquileia e del Consorzio delle Doc-Fvg aderenti all’iniziativa. Si confermano anche quest’anno le due Masterclass condotte da Francesco Saverio Russo presso la sala del Cocambo in viale della Stazione 2/a – Aquileia.

Durante l’intera durata dell’evento ci sarà un intrattenimento musicale: sabato saranno presenti “Serena Finatti e Andrea Varnier" e successivamente “Musique Boutique dj set e sax”; domenica come sottofondo verranno lette delle poesie tratte dal libro: “Vino,amore e poesia” di Rosinella Celeste Lucas e successivamente ci sarà la “World Music School Monfalcone” con un repertorio che spazierà dalla musica classica al pop. Piazza Patriarcato sarà arricchita per l’occasione da installazioni luminose e da sculture di Aeson.

"Non potevamo rinunciare, a quest’evento che ormai Aquileia caratterizza l’offerta del Territorio e che cresce ogni anno”. Queste le parole del Sindaco Emanuele Zorino che descrivono la ferma volontà di portare in piazza ad Aquileia anche nel 2021 l'evento Calici di Stelle. “L’Amministrazione crede molto nella valorizzazione del patrimonio e della storia enologica di Aquileia. La vite è coltura autoctona della nostra terra. E’ storicamente accertato che ad Aquileia da oltre 2000 anni fa si produceva, si consumava e si commerciava vino; ancora oggi le realtà vitivinicole presenti nella zona producono vini che contribuiscono a fare di Aquileia una realtà conosciuta in tutto il mondo. Ricordiamo che Aquileia è stato uno dei principali nodi commerciali romani, e sicuramente il vino era una tra le merci più scambiate. La città romana ha tutte le carte in regola per ritornare un importante punto di incontro tra tutte le realtà enologiche regionali, nazionali ma anche internazionali”.

Due giorni di immersione totale nelle peculiarità enoiche del Friuli Venezia Giulia. In piazza Capitolo verrà allestito un percorso che darà la possibilità ai partecipanti di degustare i vini di 32 cantine friulane, 14 appartenenti al Consorzio Doc Friuli Aquileia, 18 rappresentanti del Consorzio delle Doc-Fvg. Ogni azienda porterà in assaggio due vini. L'itinerario è stato pensato per essere un momento di relax e di condivisione, con aree in cui sarà possibile soffermarsi e sostare tra un calice di vino e l'altro.

Per dare ulteriore valenza dell’evento, sono state organizzate due masterclass di degustazione e approfondimento con il noto wineblogger Francesco Saverio Russo (@italianwinelover). Conosciuto per la sua passione per il vino, la storia che ogni bottiglia può raccontare e la stretta relazione con il territorio che essa rappresenta, Russo condurrà davanti ad un pubblico di 30 persone per ogni sessione una degustazione guidata (l’entrata è gratuita su prenotazione, tramite mail: calici.aquileia@gmail.com).

La prima masterclass si terrà sabato 7 agosto alle 18:30, dal titolo - La prova del nove. Saranno presenti nove diversi vini che faranno scoprire il territorio della Doc Aquileia. La seconda masterclass si terrà sabato 7 agosto alle 21, dal titolo -Nove identità friulane del Sauvignon. Nove diversi Sauvignon friulani provenienti dalle varie Doc regionali, ti faranno scoprire come il Sauvignon si adatta ai diversi climi e terreni presenti nella nostra regione.

Durante l’evento calici di stelle, grazie alla collaborazione di Fondazione Aquileia, Fondazione So.Co.B.A., PromoturismoFvg sarà possibile visitare la sera in via eccezionale: Basilica di Aquileia; Cimitero Milite Ignoto; Mostra “Da Aquileia a Betlemme” Palazzo Meizlik; Museo Archeologico Nazionale.

Per partecipare all'evento di Calici di Stelle 2021 e per garantire la massima sicurezza a tutti i presenti, come da decreto ministeriale in vigore dal 5 agosto, è obbligatorio esibire il certificato Covid digitale (Green Pass).