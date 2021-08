Calici di Stelle arriva a Bertiolo martedì 10 agosto dalle ore 19.30 in poi in piazza della Seta: insieme al Comune, membro delle Città del Vino, e alla Pro Loco Risorgive Medio Friuli si potrà stare sotto le stelle cadenti della Notte di San Lorenzo assaporando i vini selezionati della 38ma Mostra concorso Bertiûl tal Friûl, tra i quali sono rappresentate tutte le DOC regionali.

Saranno anche svelati i due vini vincitori della 37ma edizione della Mostra che con l'occasione, visto che non poterono essere premiati nel marzo 2020 causa l'avvio dell'emergenza sanitaria, riceveranno il loro riconoscimento nelle due categorie "Bertiul tal Friul" e "Best Wine 2019". Il tutto accompagnato dalle delizie gastronomiche dei ristoratori locali. Contestualmente la Pro Loco di Bertiolo coglierà l'occasione per consegnare il premio "Stelis di chentì", ovvero Stelle del posto, avente l'obiettivo di premiare chi lavora dietro le quinte ed offre un contributo alla collettività. Non mancherà la musica: la serata dalle 20.45 sarà allietata dal trio jazzistico Bizzarre Trio, composto da Francesco de Luisa al piano, Giovanni Maier al contrabbasso e Jacopo Zanette alla batteria. Accesso come da normative vigenti con Green pass. Prenotazione consigliata. Info e prenotazioni Tel. 329 4987633 - info@bertiolo.com.

Il tutto all'interno del programma complessivo di Calici di Stelle. Il Coordinamento regionale del Friuli Venezia Giulia delle Città del Vino ha lavorato all'organizzazione al fianco dei vari Comuni membri e le Pro Loco che collaborano, mentre a livello regionale c’è il sostegno di PromoturismoFVG, Strada Vino e Sapori Friuli Venezia Giulia e BancaTer. La manifestazione è organizzata a livello nazionale insieme al Movimento Turismo del Vino e Italia – Agenzia nazionale turismo.

Dopotutto l'enoturismo è uno degli strumenti della ripartenza dopo l'emergenza sanitaria. Esperienza enoturistica sempre di più all’aperto, ricchezza enogastronomica, contesto storico-artistico di pregio, crescita dell’appeal per mete di prossimità: l’Osservatorio sul Turismo del vino dell'Associazione nazionale Città del Vino ha delineato queste tra le tendenze del suo XVII rapporto, incentrato sulle risposte del settore dell’enoturismo per la ripartenza. E sull’analisi di quali siano le mete enoturistiche più attrattive nell’Italia che prova a ripartire in seguito all’emergenza sanitaria, il Friuli Venezia Giulia si piazza nella top ten tricolore: è infatti tra le sole 13 che sono state indicate dalla rilevazione, ponendosi al quarto posto nel Nord Italia e al settimo nazionale, davanti a regioni ben più grandi come Lombardia, Campania, Calabria, Liguria, Marche e a pari merito con la Puglia.