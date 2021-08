Calici di Stelle fa tappa a Camino al Tagliamento

Arriva anche in pianura il programma di Calici di Stelle 2021, precisamente nella Città del Vino di Camino al Tagliamento. Giovedì 5 agosto, nella suggestiva location di Casa Liani, in via Chiesa, è in programma una bella degustazione di vini dei produttori locali Ferrin, Forchir e Sbaiz, più le cantine ospiti dei centri vicini Pittaro e Zaccomer. Il tutto accompagnati dalle specialità del ristorante "Il Mulino" e dalla musica dal vivo del duo jazz Solazzi Feletto. Ingresso su prenotazione info@caminoaltagliamento.org. Programma completo su www.cittadelvinofvg.it.

Il Coordinamento regionale del Friuli Venezia Giulia delle Città del Vino ha lavorato all'organizzazione al fianco dei vari Comuni membri e le Pro Loco che collaborano, mentre a livello regionale c’è il sostegno di PromoturismoFvg, Strada Vino e Sapori Friuli Venezia Giulia e BancaTer. La manifestazione è organizzata a livello nazionale insieme al Movimento Turismo del Vino e Italia – Agenzia nazionale turismo.

Dopotutto l'enoturismo è uno degli strumenti della ripartenza dopo l'emergenza sanitaria. Esperienza enoturistica sempre di più all’aperto, ricchezza enogastronomica, contesto storico-artistico di pregio, crescita dell’appeal per mete di prossimità: l’Osservatorio sul Turismo del vino dell’Associazione nazionale Città del Vino ha delineato queste tra le tendenze del suo XVII rapporto, incentrato sulle risposte del settore dell’enoturismo per la ripartenza.

E sull’analisi di quali siano le mete enoturistiche più attrattive nell’Italia che prova a ripartire in seguito all’emergenza sanitaria, il Friuli Venezia Giulia si piazza nella top ten tricolore: è infatti tra le sole 13 che sono state indicate dalla rilevazione, ponendosi al quarto posto nel Nord Italia e al settimo nazionale, davanti a regioni ben più grandi come Lombardia, Campania, Calabria, Liguria, Marche e a pari merito con la Puglia.