Calici di stelle, gran finale a Clauiano di Trivignano

Nuovo appuntamento nel bellissimo borgo di Clauiano di Trivignano Udinese per Calici di Stelle con le Città del Vino del Friuli Venezia Giulia. Venerdì 13 agosto il borgo ospiterà uno dei due appuntamenti conclusivi insieme a Buttrio: appuntamento dalle 20 a La Corte dei Vizi in collaborazione col Comune di Trivignano Udinese per una manifestazione con una ricca proposta enogastronomia.

Il menù prevede tortello di maiale croccante su coulis di peperone affumicato; treccia di mozzarella vaccina, carpaccio di cuore di bue, crema di pomodorini gialli confit e melanzana croccante; involtino primavera di coniglio con salsa agrodolce allo zenzero; tortelli verdi ai fiori di campo su fonduta di latteria stravecchio allo zafferano; filetto di manzetta prussiana alla brace e porcini; cassetta di cioccolato fondente, caramello morbido al sale, crema di mascarpone con croccante di riso soffiato e arachidi.

Collaborazioni speciali: L’Azienda agricola Li.Re.Ste vi delizierà con i loro formaggi deliziosi. Borgo Claudius, Masut Da Rive e Cuzziol Beverage abbineranno i loro preziosi vini al menù.

Il costo della serata è di 50 euro a persona compresi acqua e vino. Prenotazione obbligatoria. Accesso come da normative vigenti con Green pass. Info e prenotazioni al 3516117196

Il tutto all’interno del programma complessivo di Calici di Stelle. Il Coordinamento regionale del Friuli Venezia Giulia delle Città del Vino ha lavorato all’organizzazione al fianco dei vari Comuni membri e le Pro Loco che collaborano, mentre a livello regionale c’è il sostegno di PromoturismoFVG, Strada Vino e Sapori Friuli Venezia Giulia e BancaTer. La manifestazione è organizzata a livello nazionale insieme al Movimento Turismo del Vino e Italia – Agenzia nazionale turismo.