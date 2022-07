Calici di Stelle ma non solo nell'estate delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia: dopo la fortunata edizione zero dello scorso anno, entreranno a far parte in maniera stabile delle proposte estive anche le rassegne Festival Vini Gusti in Musica (concerti nelle cantine) e Un Calice a Teatro (spettacoli abbinati a degustazioni). In questo modo da fine luglio a inizio settembre viene proposto un ricco calendario ai winelover con oltre 30 appuntamenti gratuiti, tutti dedicati ai migliori vini del territorio regionale in abbinata con momenti di intrattenimento.

La presentazione ufficiale avverrà a Casarsa della Delizia, dove non solo il Comune è membro delle Città del Vino ma pure la Pro Loco, mercoledì 27 luglio alle 18.30 in sala consiliare a Palazzo Burovich de Zmajevic. Casarsa ospiterà un appuntamento per ognuna delle tre rassegne.

“Siamo felici – ha dichiarato il coordinatore regionale delle Città del Vino Tiziano Venturini – di poter proporre un programma così ampio, degna vetrina delle eccellenze enoiche del Friuli Venezia Giulia. Calici di Stelle è l'appuntamento tradizionale che prima, durante e immediatamente dopo il 10 agosto insieme agli amici del Movimento Turismo del Vino ci fa sognare a ogni estate sotto il cielo stellato. Le altre due rassegne aggiungono un ulteriore elemento di richiamo per diversi appassionati del bello, tra musica classica e teatro amatoriale. Il tutto all'interno di quella grande iniziativa che è Duino Aurisina – Devin Nabrežina Città italiana del Vino, ovvero la “capitale” delle Città del Vino per tutto il 2022".

Calici di Stelle è organizzato dall'Associazione italiana Città del Vino insieme a Movimento Turismo del Vino ed Enit. Tutte e tre le rassegne godono del sostegno di BancaTer, PromoturismoFvg – Io sono Friuli Venezia Giulia e Strada Vino e Sapori del Friuli Venezia Giulia. Le rassegne rientrano nel programma nazionale di Duino Aurisina – Devin Nabrežina Città italiana del Vino.

I Comuni aderenti alle Città del Vino in regione sono 30: Aquileia, Bertiolo, Buttrio, Camino al Tagliamento, Capriva del Friuli, Casarsa della Delizia, Chiopris Viscone, Cividale del Friuli, Cormons, Corno di Rosazzo, Dolegna del Collio, Duino Aurisina - Devin Nabrežina, Gorizia, Gradisca D’Isonzo, Latisana, Manzano, Mariano del Friuli, Moraro, Nimis, Palazzolo dello Stella, Povoletto, Pocenia, Premariacco, Prepotto, San Giorgio della Richinvelda, San Giovanni al Natisone, Sequals, Sesto al Reghena, Trivignano Udinese, Torreano. Aderiscono anche 5 Pro Loco: Casarsa della Delizia, Buri Buttrio, Mitreo Duino Aurisina, Risorgive Medio Friuli Bertiolo e Manzano.