Calici di Stelle, primi brindisi a Capriva e Palazzolo

Sarà Capriva del Friuli ad aprire il programma delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia per Calici di Stelle 2022, la grande manifestazione estiva dedicata ai wine lover. Appuntamento venerdì 29 luglio dalle 19 fino a mezzanotte al Parco Laghetti Rossi, dove oltre alle degustazioni e a momenti di intrattenimento, si svolgerà il convegno “Risorsa cicloturismo, dal Collio alla Laguna”. Quest'anno il Comune ha deciso di raddoppiare visto che un secondo appuntamento per Calici di stelle è in programma venerdì 5 agosto dalle 19 in località Budignac.

Sempre a luglio Calici di Stelle debutterà anche a Palazzolo dello Stella, che è entrata nella famiglia delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia lo scorso anno. Il Comune con la collaborazione della Pro Loco ha organizzato per sabato 30 luglio nel parco di Villa Volpares la degustazione delle proposte di dieci aziende vitivinicole in abbinamento a sapori di terra e mare, in sinergia con aziende locali, all’insegna della promozione del territorio. La serata sarà allietata da musica dal vivo e all’interno della villa sarà allestito un percorso d’arte. Il tutto in un’atmosfera magica creata da luci e candele.

Il resto del programma sarà presentato a Casarsa della Delizia, dove non solo il Comune è membro delle Città del Vino ma pure la Pro Loco, mercoledì 27 luglio alle 18.30 in sala consiliare a Palazzo Burovich de Zmajevic. Le Città del Vino infatti per la prima volta propongono un ampio cartellone estivo che al fianco di Calici di Stelle prevede le rassegne Festival Vini Gusti in Musica (concerti nelle cantine) e Un Calice a Teatro (spettacoli abbinati a degustazioni). In questo modo da fine luglio a inizio settembre viene proposto un ricco calendario ai winelover con oltre 30 appuntamenti gratuiti, tutti dedicati ai migliori vini del territorio regionale in abbinata con momenti di intrattenimento.

Calici di Stelle è organizzato dall'Associazione italiana Città del Vino insieme a Movimento Turismo del Vino ed Enit. Tutte e tre le rassegne godono del sostegno di BancaTer, PromoturismoFvg – Io sono Friuli Venezia Giulia e Strada Vino e Sapori del Friuli Venezia Giulia. Le rassegne rientrano nel programma nazionale di Duino Aurisina – Devin Nabrežina Città italiana del Vino.

I Comuni aderenti alle Città del Vino in regione sono 30: Aquileia, Bertiolo, Buttrio, Camino al Tagliamento, Capriva del Friuli, Casarsa della Delizia, Chiopris Viscone, Cividale del Friuli, Cormons, Corno di Rosazzo, Dolegna del Collio, Duino Aurisina - Devin Nabrežina, Gorizia, Gradisca D’Isonzo, Latisana, Manzano, Mariano del Friuli, Moraro, Nimis, Palazzolo dello Stella, Povoletto, Pocenia, Premariacco, Prepotto, San Giorgio della Richinvelda, San Giovanni al Natisone, Sequals, Sesto al Reghena, Trivignano Udinese, Torreano. Aderiscono anche 5 Pro Loco: Casarsa della Delizia, Buri Buttrio, Mitreo Duino Aurisina, Risorgive Medio Friuli Bertiolo e Manzano.