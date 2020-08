Calici di Stelle si trasferisce in Villa

Ritorna con le notti più luminose dell’anno l’appuntamento con Calici di Stelle, l’evento dedicato alle fragranze e ai profumi della nostra regione, che accompagnerà turisti e appassionati in un viaggio entusiasmante alla scoperta di prelibatezze enogastronomiche.



L’evento, organizzato da Movimento Turismo del Vino Fvg in concerto con Città del Vino (tutti gli appuntamenti organizzati dai Comuni Città del Vino sono disponibili sul sito www.cittadelvino.it), quest’anno introduce una novità: Calici di Stelle… in Villa che si svolgerà venerdì 7 agosto da De Claricini a Moimacco e sabato 8 agosto da Tenuta di Blasig a Ronchi dei Legionari. Durante l’evento potrete scoprire piacevoli accostamenti tra i sapori del territorio, la cultura e l’arte e degustare le vere “stelle” dell’evento… i vini di alcune delle migliori cantine regionali.



L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo e nel pieno rispetto delle normative previste per il contenimento del Covid-19; per questo motivo l’accesso alle degustazioni avviene solamente previo acquisto in prevendita sul sitodello speciale kit, composto da un calice e dalla rispettiva sacca che vi consentirà di assaggiare liberamente i vini proposti e deliziarvi con degustazioni gastronomiche.Nel corso delle serate ci sarà spazio per interessanti momenti di approfondimento sui vini in degustazione con il coinvolgimento diretto dei produttori, i quali saranno a disposizione del pubblico per curiosità e domande sull’eccezionale patrimonio enologico e gastronomico di queste zone di produzione.Inoltre, non perdetevi Calici di Stelle… in cantina: diverse aziende agricole ospiteranno eventi ed esperienze direttamente a “casa loro” nel periodo tra il 2 e il 16 agosto. Aderiscono all’iniziativa: Borgo Conventi (domenica 9 agosto), Cantina Puntin (domenica 9 Buio Picnic, lunedì 10 2 Calici e le Stelle, giovedì 13 agosto Degustazione artistica; altre iniziative tutti i sabati di agosto), Elio Vini, Ferrin Paolo (lunedì 10 agosto Cena in Vigna), Graunar (venerdì 7, sabato 8, venerdì 14 e sabato 15 agosto Visita, degustazioni e cena panoramica), I Magredi (venerdì 7 agosto Aperitivo con l'arte... Andy Warhol), Isola Augusta (domenica 9 agosto), Le 2 Torri (sabato 8 agosto Serata country) e Parovel Vigneti e Oliveti 1898 (sabato 15 agosto Serata evento su prenotazione).Il programma completo di Calici di Stelle in Villa e in cantina lo trovate su“E quindi uscimmo a riveder le stelle”, Dante Alighieri Un giardino all’italiana, una villa storica e il fascino di un piccolo borgo rurale: questa è la suggestiva cornice che impreziosirà le vostre degustazioni per la prima serata di Calici di Stelle… in Villa, venerdì 7 agosto, dalle 20.00 alle 24.00, da De Claricini a Moimacco, via Boiani 4!Le aziende vinicole regionali presenti sono: De Claricini, Elio Vini, Le 2 Torri, Parovel Vigneti e Oliveti 1898, Rocca Bernarda e Vini Grillo.I vini saranno presentati, oltre che dagli stessi produttori, anche dal nostro animatore del vino Giovanni Munisso, che vi accompagnerà in questo viaggio in maniera coinvolgente.La Trattoria Bozzi di Bottenicco di Moimacco preparerà le seguenti prelibatezze gastronomiche per accompagnarvi in un viaggio di scoperta dei piatti locali della tradizione culinaria con un occhio di riguardo per la sostenibilità e il biologico: Prosciutto crudo di San Daniele e formaggio latteria di Cividale, orzotto con punte di ortica e speck nostrano con orzo bio azienda agricola De Claricini, gnocchi di rucola con pomodorini cigliegini e basilico fresco; guanciale di maiale brasato al refosco De Claricini; insalata vegetariana.Non mancheranno i momenti di intrattenimento musicale per impreziosire ulteriormente le vostre degustazioni.Un maestoso pioppo nero alto 25 metri, inserito nell’elenco degli alberi monumentali del Friuli Venezia Giulia, da oltre 150 anni domina un vasto parco secolare, giardini molto curati e antichi roseti… un luogo dove la natura sprigiona tutta la sua magnificenza! In questa magica atmosfera si svolgerà la seconda serata di Calici di Stelle… in Villa, sabato 8 agosto dalle 20.00 alle 24.00 da Tenuta di Blasig a Ronchi dei Legionari, ingresso evento da via Androna Palmada.Potrete conoscere personalmente le aziende Conte d'Attimis-Maniago, Elio Vini, Parovel Vigneti e Oliveti 1898 e Tenuta di Blasig.I vini saranno presentati, oltre che dagli stessi produttori, anche dal nostro animatore del vino Giovanni Munisso, che vi accompagnerà in questo viaggio in maniera coinvolgentePotrete degustare i vini proposti accompagnati dalle succulente proposte gastronomiche del ristorante Arcimboldo di Ronchi dei Legionari: dalle 20.00 alle 22.00 – Aperitivo del gusto con lecca lecca di frico, rotolini di frittata alle erbe con formaggio spalmabile, mini piadine con prosciutto di Sauris e crescenza, formaggio stravecchio di collina con mostarda alla frutta e riso Venere con gamberi e pomodorini; alle 22.00 circa verranno servite le crespelle al basilico per concludere verso le 23.30 circa con la sbriciolata alle pesche noci.Alessandro Pelos impreziosirà la serata con un variegato programma musicale, mentre Andrea Gilli ci racconterà la storica connessione tra Tenuta di Blasig e Gabriele D’Annunzio con letture a tema con tre momenti dedicati.