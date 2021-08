Calici e note sotto le stelle a Casarsa della Delizia

Torna a Casarsa, come nel resto delle Città del Vino (associazione nazionale di cui sia Comune che Pro Loco fanno parte) Calici di Stelle. Appuntamento all'arena estiva dell'Antico frutteto del Palazzo Burovich de Zmajevich (ingresso da via Segluzza) martedì 10 agosto dalle 19 con la presentazione e degustazione dei vini di Filari di Bolle, Selezione dei migliori Spumanti del Friuli Venezia Giulia.



Alle 21 concerto Note sotto le stelle con Sara Bradaschia e Serena Rizzetto al canto, insieme alla band composta da Marco Vattovani alla batteria, Luigi Buggio al pianoforte, Max Pasut al basso, Emanuele Grafitti dei 40 fingers alla chitarra. Repertorio d'eccezione con grandi hit.



Per info e prenotazioni tel 338-7874972 - via e-mail all'indirizzo segreteria@procasarsa.org - www.procasarsa.org. Prenotazione obbligatoria e accesso consentito solo con Green pass/Certificazione verde. La degustazione prevede i vini di Filaridi Bolle in abbinamento a prodotti del territorio, con un contributo di 10 euro. In caso di pioggia si terrà esclusivamente il concerto a teatro, non la degustazione. Si può accedere anche solamente al concerto, con ingresso gratuito e sempre con Green pass.